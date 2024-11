https://noticiaslatam.lat/20241106/nicaragua-apuesta-por-la-unidad-y-la-concordia-tras-elecciones-presidenciales-en-eeuu-1158830765.html

Nicaragua apuesta por la unidad y la concordia tras elecciones presidenciales en EEUU

Nicaragua apuesta por la unidad y la concordia tras elecciones presidenciales en EEUU

El Gobierno de Nicaragua se pronunció a favor de la unidad, la paz y la concordia tras la jornada electoral en Estados Unidos, donde el republicano Donald...

Asimismo, la Administración encabezada por el presidente Daniel Ortega indicó que el resultado electoral es una muestra de las aspiraciones y necesidades de los estadounidenses tanto a nivel nacional como internacional."Nos unimos a las familias y pueblos que en todas partes de nuestro planeta. Seguimos trabajando con esperanza, afianzando nuestros derechos soberanos y urgiendo un mundo de justicia, respeto y consideración", puntualizó.El exmandatario Donald Trump lidera el conteo de votos en la elección presidencial de EEUU realizada el 5 de noviembre de 2024, superando a su principal rival, la candidata por el Partido Demócrata y actual vicepresidenta, Kamala Harris.Según los últimos recuentos de Associated Press (AP) y The Wall Street Journal, Trump obtuvo 277 votos electorales, mientras que The Washington Post y el canal de televisión NBC informan de que ya tiene 276. En cualquier caso, las cifras superan los 270 votos necesarios para la victoria.Mientras tanto, líderes de diversos países y entes internacionales como la Organización para las Naciones Unidas (ONU) han reconocido el resultado electoral preliminar y felicitado al político republicano.

