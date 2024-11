https://noticiaslatam.lat/20241106/ni-palestinos-ni-israelies-muestran-mucho-entusiasmo-por-kamala-harris-1158804198.html

"Ni palestinos ni israelíes muestran mucho entusiasmo por Kamala Harris"

"Ni palestinos ni israelíes muestran mucho entusiasmo por Kamala Harris"

Sputnik Mundo

En la Cisjordania ocupada, los israelíes con nacionalidad estadounidense esperan que su próximo presidente respalde la ofensiva de Tel Aviv contra Hamás... 06.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-06T01:50+0000

2024-11-06T01:50+0000

2024-11-06T01:50+0000

internacional

política

kamala harris

joe biden

eeuu

hamás

donald trump

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

israel

cisjordania

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/17/1157009143_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_aac99d4a9529b47c186f052b1ef9735a.jpg

Los miles de ciudadanos estadounidenses que viven en el territorio ocupado por Israel afirman estar “amargamente decepcionados” con el enfoque de la Administración Biden sobre el conflicto palestino-israelí.El diario estadounidense afirmó que las encuestas de opinión muestran que los israelíes apoyan mayoritariamente a Donald Trump.Los palestinos en Cisjordana se encuentran “frustrados” por el respaldo de Washington a Tel Aviv y su ofensiva en la Franja de Gaza y “ven pocas diferencias entre los dos candidatos”. La guerra en la Franja de Gaza también creó una "división" dentro del Partido Demócrata y mostró la debilidad de EEUU para lograr conseguir un alto al fuego, agregó el periódico. El diario afirmó que, según las estimaciones, al menos 150.000 estadounidenses radican en Israel. Unos 60.000 viven en asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada, lo que representa un aproximado de 15% de la población de colonos. Miles de palestinos con nacionalidad estadounidense también viven en territorio ocupado, aunque no hay cifras oficiales.Algunos estadounidenses que viven en los asentamientos de colonos israelíes piensan que la Administración de Joe Biden muestra “debilidad” en el marco del conflicto entre Israel y Hamás. Otros, aunque apoyaron a la candidata demócrata, al final decidieron que votarán por Trump, aunque eso “no signifique” que el republicano “es mejor” en ciertas políticas, dijeron.Algunos estadounidenses creen que “la línea dura israelí” podría “envalentonarse” si el candidato republicano ganas las elecciones, y se llegaría incluso a considerar la anexión de Cisjordania, aunque estimaron que con un nuevo Gobierno de Trump hay “esperanza de cambiar algo más grande” en el propio Estados Unidos, según The New York Times.

https://noticiaslatam.lat/20241105/advierten-sobre-posibles-manipulaciones-en-eeuu-para-impedir-que-trump-regrese-a-la-casa-blanca-1158782465.html

https://noticiaslatam.lat/20241105/netanyahu-despide-al-ministro-de-defensa-de-israel-yoav-galant-1158798823.html

eeuu

israel

cisjordania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, kamala harris, joe biden, eeuu, hamás, donald trump, elecciones presidenciales de eeuu (2024), israel, cisjordania