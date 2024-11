¿La adhesión de Cuba a los BRICS servirá para eludir el embargo que le ha impuesto EEUU?

"No lo considero un bloque de integración regional porque muchos países no tienen un vínculo geográfico (...). No lo considero un bloque de integración regional, como es el Mercosur, como es el TLCAN, y como es la Unión Europea (...). Es un bloque de representación económica, pero cada vez más veo a los BRICS como una intención de los países de Oriente, principalmente Rusia y China, de crear un contrapeso al bloque occidental, principalmente de aquel bloque occidental que está formado desde la perspectiva militar por la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte]", analizó.