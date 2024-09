https://noticiaslatam.lat/20240905/elecciones-en-eeuu-es-previsible-un-cambio-de-su-politica-exterior-hacia-cuba-1157285714.html

Elecciones en EEUU: ¿es previsible un cambio de su política exterior hacia Cuba?

Elecciones en EEUU: ¿es previsible un cambio de su política exterior hacia Cuba?

Sputnik Mundo

A casi dos meses de los comicios presidenciales en EEUU, a realizarse el 5 de noviembre, Sputnik conversó con el director del Centro de Investigaciones de... 05.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-05T02:51+0000

2024-09-05T02:51+0000

2024-09-05T02:51+0000

internacional

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

eeuu

cuba

donald trump

joe biden

barack obama

la habana

otan

casa blanca

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/04/1157286430_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_933ee62f9c44cc9980ef0f3f18098d55.jpg

Para el académico, con casi cuatro décadas de experiencia en el servicio diplomático de la isla, la victoria de la demócrata y actual vicemandataria, Kamala Harris, o del expresidente republicano Donald Trump, no representará grandes cambios de manera inmediata, tanto en el orden interno como en sus relaciones con el resto del orbe.A su juicio, el vencedor gobernará en un país del primer mundo con una economía en "declive"; además, "ya no existe un solo polo de poder que lo determinaba todo", pues actualmente confluyen nuevas reglas regionales y un escenario de multilateralismo, y, de acuerdo incluso con sus propios documentos de seguridad nacional, el país deberá enfrentar la competencia con China.Otro de los puntos comunes, refirió el ex viceministro de Relaciones Exteriores de la isla, es el avance sobre los recursos naturales de América Latina, sin embargo, "cómo EEUU resolverá, a la vez, su papel en el mundo y las debilidades internas, que son también económicas, resultará una gran pregunta para cualquiera de los dos gobiernos".Acotó que históricamente la isla "no se prepara ni para uno ni para otro", pues tiene bien definida su política exterior y su forma de ver las relaciones internacionales; "pese a su animosidad y al interés en un cambio de régimen respecto a Cuba, nosotros siempre estamos preparados para una conversación, bajo los principios de respeto mutuo y de reciprocidad".La búsqueda de un estallido socialEl exembajador en Austria, Eslovenia, Croacia y Estados Unidos consideró que estos casi cuatro años de mandato del actual presidente Joe Biden tienen como peculiaridad la persistencia de las políticas instauradas por su antecesor Donald Trump (2017-2021), entre ellas, la permanencia de la mayor de las Antillas en la lista de naciones que supuestamente patrocinan el terrorismo.Recordó que, durante el período de sucesión y las reuniones sobre seguridad nacional, el tema de Cuba se le entregó a Biden —quien fuera vicemandatario de Barack Obama (2009-2017)— "en función de la existencia de una severa crisis en el país, que sufría además las consecuencias de la pandemia, y según la lógica estadounidense, cabría esperar cambios internos".Cabañas Rodríguez señaló, asimismo, que algunas de las medidas presentes hoy comenzaron su aplicación durante la crisis epidemiológica, "hay territorios en el mundo que aún no se recuperan solo del impacto de la COVID-19, sin bloqueos ni intentos por asfixiar su economía", no obstante, la isla "ha sobrevivido y salvó su población".Cabañas Rodríguez aludió a los 20 memorándum suscritos durante el gobierno de Obama y aún vigentes, "si bien no se aplican", sobre temas de interés para la Casa Blanca, entre ellos, agricultura, medio ambiente, cambio climático, aviación civil, comunicación, el trabajo conjunto para evitar el vertido de petróleo en el mar Caribe y la búsqueda y rescate en el estrecho de la Florida.Migración ¿regular y segura?Respecto al tema de los convenios migratorios bilaterales, el profesor titular del Instituto de Relaciones Internacionales (ISRI) evocó el firmado en enero de 2017, un instrumento "casi perfecto", de acuerdo con los expertos en la materia, que determinó la reducción de la migración irregular e indocumentada "técnicamente a cero", según un dato difundido en 2018."Si se logró ese objetivo qué sentido tenía desmontar todo el aparato consular estadounidense en La Habana, colocar a los potenciales emigrantes de la isla a pasar por la tragedia de acudir a un tercer país y pagar altos costos o emprender una travesía. Constituye una medida dura contra Cuba, en la búsqueda de un estallido social", argumentó.De acuerdo con el académico, la cantidad de cubanos, parte del flujo migratorio por Centroamérica, corresponde matemáticamente con el número de visas que Washington no otorgó en La Habana, por tanto, el segmento correspondiente a la nación caribeña "es inducido" y "esa cifra no existiera si Estados Unidos hubiera respetado de manera categórica los acuerdos firmados"."Cada vez que Washington ha dictaminado o reforzado las sanciones contra La Habana, acontece una reacción migratoria, y la clase política estadounidense culpa a Cuba por ese flujo. Sucede algo similar en el caso de Venezuela, país al que le han aplicado medidas de todo tipo, desde terrorismo hasta robo de activos", sentenció.¿Por qué Cuba sigue de cerca estos comicios?El diplomático mencionó que existen varias razones para el seguimiento del proceso electoral estadounidense en la isla, en primer lugar, ese país tiene entre sus propósitos la eliminación de la Revolución Cubana y "de manera muy temprana se definió como enemigo de la misma", sumado a la observación de las posibilidades de diálogo sobre cualquier tema de interés bilateral.Subrayó que la Casa Blanca ha empleado selectivamente ciertas informaciones, con ayuda de los medios de comunicación y la capacidad para imponer matrices de opinión, para dividir la izquierda y los movimientos progresistas en América Latina, incluso mediante el uso de la fuerza.No obstante, permanecen mecanismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Comunidad del Caribe (Caricom), "que pretenden una integración a partir de intereses locales y nacionales".

https://noticiaslatam.lat/20240831/primera-entrevista-de-kamala-exhibio-el-cinismo-y-vacio-de-su-candidatura-1157184395.html

https://noticiaslatam.lat/20240822/los-escollos-estructurales-de-la-camaleonica-kamala-pese-a-la-euforia-democrata--1157004530.html

https://noticiaslatam.lat/20240809/por-que-los-latinos-en-eeuu-estan-abandonando-a-los-democratas-y-votando-por-los-republicanos-1156727835.html

eeuu

cuba

la habana

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Danay Galletti Hernández https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144270461_156:0:556:400_100x100_80_0_0_73ba82c38fdb0f2a11d9dbd522999ad5.jpg

elecciones presidenciales de eeuu (2024), eeuu, cuba, donald trump, joe biden, barack obama, la habana, otan, casa blanca, política, 💬 opinión y análisis