Cada uno puede estar expuesto a la enfermedad coronaria: ¿cuál es su principal peligro?

01.09.2024

2024-09-01T14:02+0000

2024-09-01T14:02+0000

2024-09-01T14:02+0000

ciencia

💗 salud

sociedad

corazón

medicina

enfermedad

enfermedades coronarias

enfermedades cardiovasculares

La enfermedad de las arterias coronarias (EAC), así como las arritmias peligrosas, son un problema grave y complejo de la medicina moderna, afirma el miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de Rusia, Simón Matskeplishvili. Pueden ser tanto congénitas como adquiridas, pero en ambos casos suelen pasar inadvertidas para la persona, agrega.El factor de exacerbación de la arritmia, especialmente si la enfermedad es hereditaria, puede ser un impacto externo relativamente menor causado por el estrés físico o emocional, añade."La persona sudó, lo que en un momento dado provocó una disminución de la concentración de potasio en la sangre. Al mismo tiempo, la concentración de catecolaminas —adrenalina y noradrenalina—, por el contrario, aumentó, y esto inició el proceso de desarrollo de la arritmia", explica el cardiólogo.En el caso de la cardiopatía isquémica, la causa de la exacerbación suele ser una desestabilización repentina de la placa aterosclerótica, su rotura o erosión, lo que, entre otras cosas, puede provocar una trombosis aguda, subraya Matskeplishvili.Una de las enfermedades más peligrosas puede pasar desapercibidaLos procesos indicativos de la enfermedad pueden comenzar casi inmediatamente después del nacimiento, pero pueden no causar complicaciones o sospechas graves hasta los últimos años de vida, del mismo modo que pueden manifestarse a una edad temprana, señala el doctor.Al mismo tiempo, existe un cierto grupo de factores de riesgo a los que los médicos hacen referencia cuando examinan a pacientes con sospecha de anomalías cardiológicas. De acuerdo con el cardiólogo, estos pueden incluir:El médico también menciona los trastornos del sueño como un factor importante de cardiopatías, señalando que esta correlación fue descubierta no hace mucho tiempo."Muy a menudo vemos que una persona tumbada en la cama pasa ocho horas con los ojos cerrados, pero solo duerme plenamente tres o cuatro horas. Las alteraciones de la respiración durante el sueño, los micro-despertares frecuentes acompañados de episodios de disminución de la saturación de hemoglobina, etc. La disminución del tiempo de sueño están directamente relacionados con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares", advierte Matskeplishvili.Entre otras cosas, algunos factores ambientales como el ruido, la contaminación atmosférica y una iluminación inadecuada también tienen un impacto negativo, agrega.Las pruebas conocidas que proporcionan información sobre el corazón, como un electrocardiograma (ECG) o una ecografía cardiaca, no determinan el riesgo de enfermedad coronaria, comenta el cardiólogo.Sin embargo, aún es posible conocer los riesgos con pruebas de ejercicio realizadas en sistemas especiales de estrés, utilizando una cinta rodante o una bicicleta estática con medición de alta precisión del nivel de carga, entre otros, detalla. También existen otras opciones, como las tomografías computarizadas con contraste que muestran el estado de la pared arterial coronaria, añade el doctor."[La prueba de esfuerzo es necesaria para identificar los riesgos de la EAC], puesto que el sustrato principal de la cardiopatía coronaria es un desajuste entre la necesidad de oxígeno del corazón y su suministro a través de las arterias coronarias, nosotros [los médicos] debemos provocar este desequilibrio", argumenta.Tratamiento de la enfermedad coronariaA pesar de su nombre, la enfermedad de las arterias coronarias es esencialmente un síndrome causado por diversos procesos y no una enfermedad independiente, subraya Matskeplishvili. Entre tales procesos, el médico cita la aterosclerosis, el vasoespasmo, la disfunción endotelial y las lesiones del músculo cardiaco, entre otros. Al mismo tiempo, la medicina moderna no tiene la capacidad de curar completamente la EAC, indica."La causa de este síndrome es siempre un desajuste entre la necesidad de oxígeno de las células cardiacas y su abastecimiento, y todos los tratamientos que existen hoy en día son intentos de reducir la demanda miocárdica de oxígeno o de aumentar su suministro. Pero al hacerlo, tenemos poco o ningún efecto sobre el proceso original que conduce a este desequilibrio", explica el cardiólogo.Matskeplishvili, que también es subdirector científico del Centro de Investigación y Educación Médica de la Universidad Estatal de Moscú, comparte que él y sus colegas están llevando a cabo un proyecto único que podría suponer un gran avance en el tratamiento de las cardiopatías coronarias.En el marco del proyecto, los médicos están desarrollando una tecnología denominada angiogénesis. Conforme a esta técnica, el paciente debe someterse a determinados procedimientos y tomar fármacos conocidos y acreditados desde hace tiempo, los que ya han sido utilizados para tratar otras enfermedades, explica. Del mismo modo, se encontró una cura durante la pandemia de COVID-19, agrega.El curso completo no dura más de un mes, concretamente unas tres semanas, luego de las cuales la persona puede volver a llevar una vida normal y sana. Por el momento, se ha comprobado la seguridad del tratamiento y que es bien tolerado por los pacientes, señala Matskeplishvili. Ahora llevan a cabo un estudio de su eficacia, agrega."En el futuro, tenemos previsto utilizar un enfoque similar para tratar a pacientes con lesiones vasculares críticas en las extremidades inferiores. Se trata de un proyecto internacional y solo estamos al principio de nuestro viaje, pero si lo conseguimos, será un gran avance para la medicina mundial", concluye el doctor en ciencias médicas.

