Revelan que FFAA de EEUU pagan grandes sumas de más a Boeing por piezas como dispensadores de jabón

Para la evaluación fueron seleccionadas 46 piezas para aviones de transporte militares C-17 Globemaster III, de las cuales solo 9 artículos (20%) tenían un precio adecuado. En más de la mitad de los casos (54%), la investigación no pudo determinar si el precio de compra se ajustaba a los precios de mercado porque la rama de las FFAA estadounidenses "no mantenía datos históricos sobre los costos de las 25 piezas de repuesto", informa.Comparado con el valor total del contrato de mantenimiento de aviones C-17, el importe de los pagos en exceso no parece tan significativo. Sin embargo, entre 2018 y 2022, en un programa valorado en miles de millones de dólares, los sobrepagos ascendieron a casi 1 millón de dólares (992.856 de dólares).Entre los artículos que eran más caros que "el precio razonable", Storch destacó los dispensadores de jabón líquido para aseos, por el que la Fuerza Aérea estadounidense pagó un sobreprecio de casi el 7.943%, es decir, 80 veces el costo de sus equivalentes. El informe indica que el importe total de los pagos excesivos por dispensadores ascendió a 149.072 dólares.La Fuerza Aérea también pagó de más por otros dispositivos que se mencionan en el informe, entre ellos:Las cifras indicadas fueron calculadas comparando los precios pagados con el costo de artículos similares disponibles, determinados por la Agencia de Gestión de Contratos de Defensa.La revisión del costo de las compras a Boeing fue iniciada tras recibirse una denuncia anónima en la línea directa del Ministerio de Defensa, señala el informe. Los análisis de los fondos pagados tenían como objetivo garantizar que se ajustaran a precios justos y razonables.El gigante industrial, por su parte, no admite los cargos, apuntando que el estudio "parece basarse en una comparación inadecuada de los precios pagados por piezas que cumplen las especificaciones y diseños de la aeronave y del contrato frente a artículos comerciales básicos que no estarían cualificados ni aprobados para su uso en el C-17", cita a Boeing la revista FlightGlobal.

