El ascenso de BlackRock, impulsado por la sangre y las lágrimas: ¿cómo gana dinero el infame fondo?

El ascenso de BlackRock, impulsado por la sangre y las lágrimas: ¿cómo gana dinero el infame fondo?

Los activos bajo gestión de BlackRock han superado los 11,48 billones de dólares en el tercer trimestre de 2024, lo que equivale al PIB nominal de Japón, la India y el Reino Unido juntos, y la valoración ha crecido en casi 2,4 billones de dólares (el PIB de Italia o Brasil) solo desde el tercer trimestre de 2023.Comparado por algunos observadores con "una moderna Compañía de las Indias Orientales" en términos de poderío económico y avaricia insaciable, BlackRock ha sido descrito en otros círculos como un fondo buitre clásico, en busca de beneficios dondequiera que se encuentren, sin importar la ética. Como señaló el director ejecutivo Larry Fink en una carta a los clientes en 2022, la empresa "no apoyará políticas que sean buenas para la sociedad, pero malas para BlackRock".Creada por un grupo de ejecutivos financieros encabezados por Fink a finales de los años 80, los fundadores de BlackRock fueron pioneros en el mercado de los denominados valores respaldados por hipotecas, un tipo de inversión cargada de riesgo, al estilo de los bonos, que representa derechos sobre el dinero generado por conjuntos de préstamos hipotecarios. La empresa, que comenzó ofreciendo servicios financieros a bancos de inversión, incluido un software propio, se expandió a los fondos de inversión y cotizados en la década de 1990.Tras salir a bolsa en 1999 con unos "modestos" 165.000 millones de dólares en activos bajo gestión, que la propia compañía atribuye a su "fortalecimiento de las relaciones con instituciones mundiales", BlackRock fue adquiriendo relevancia mundial durante la crisis de las hipotecas de alto riesgo de 2007-2008, que sumió a gran parte del planeta en una prolongada recesión, pero dejó a la gestora de activos billones de dólares más rica.Entre 2008 y 2009, los activos gestionados por BlackRock pasaron de 1,31 billones de dólares a 3,35 billones, un aumento de más del 250% en un solo año. En 2014 superó la barrera de los cuatro billones de dólares y se convirtió en el mayor gestor de activos del mundo. Seis años más tarde, en 2020, BlackRock duplicó con creces su fortuna hasta los 8,68 billones de dólares, mientras la pandemia del COVID se extendía por todo el planeta.El ascenso aparentemente imparable de BlackRock y su enorme poder de mercado han ido acompañados de una serie de prácticas empresariales desagradables y altamente destructivas, incluidas:En la práctica, esto ha implicado fuertes inversiones en la carga de la deuda de países como Etiopía, Ghana, Sri Lanka, Surinam y Zambia, y el rechazo de los esfuerzos de cancelación o alivio de la deuda. Esto garantiza que los países sean ordeñados por decenas de miles de millones de dólares en pagos de intereses mucho después de que hayan pagado su deuda original.El gigante financiero ha sido acusado de prácticas similares en relación con las criptomonedas, incluido el bitcóin, aunque esto aún no ha sido comprobado legalmente por un regulador o en los tribunales.Incluida una participación de más del 7% en los fabricantes de vacunas AstraZeneca, Pfizer y J&J, que ayudó a aumentar los activos bajo gestión de BlackRock de 7,43 billones de dólares en 2019 a 8,68 billones de dólares en 2020, y a más de 10 billones de dólares en 2021."Creo, emocionalmente, que aquellos que realmente creen en un sistema capitalista inundarán Ucrania de capital", predijo Larry Fink en enero de 2023. "Y no hablo de filantropía (…) hablo de que si podemos reconstruir Ucrania, puede ser un faro para el resto del mundo del poder del capitalismo", declaró el financiero.El mismo año, un desprevenido reclutador de BlackRock dio sus comentarios a un reportero encubierto en un video grabado con cámara oculta. "Ucrania es buena para los negocios. Lo sabes, ¿verdad?", afirmó. "No queremos que el conflicto termine", admitió la persona, señalando las “fantásticas” oportunidades que “crea la volatilidad” para obtener beneficios. De hecho, tanto en Ucrania como en Gaza, funcionarios de la ONU han criticado a BlackRock por su especulación, y un reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) cita las inversiones de BlackRock en la industria armamentística como indicios de complicidad en el conflicto de Gaza. En mayo de 2023, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, comentó las actividades de BlackRock.

