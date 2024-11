https://noticiaslatam.lat/20241102/el-escandalo-en-chile-deja-al-gobierno-de-boric-en-crisis-y-sin-candidatos-visibles-para-2025-1158718101.html

El escándalo en Chile deja al Gobierno de Boric en crisis y "sin candidatos visibles" para 2025

El escándalo en Chile deja al Gobierno de Boric en crisis y "sin candidatos visibles" para 2025

Sputnik Mundo

Una denuncia por violación contra un jerarca del Ministerio del Interior chileno puso en jaque al Gobierno de Gabriel Boric y a su principal precandidata... 02.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-02T01:06+0000

2024-11-02T01:06+0000

2024-11-02T01:44+0000

américa latina

chile

gabriel boric

política

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/1e/1137496817_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_60bf704248987e221e88c21d887a1ded.jpg

La denuncia por violación a una funcionaria contra el exsubsecretario del Interior chileno, Manuel Monsalve, no solo complica políticamente al Gobierno de Gabriel Boric sino también la posible proyección electoral de la actual ministra, Carolina Tohá, quien era señalada como posible candidata presidencial del oficialismo para 2025.El caso no solo llevó a Tohá y al propio Boric a declarar —aunque voluntariamente— ante la Justicia chilena, sino que motivó una ofensiva política de la oposición, que cuestiona que el mandatario y la ministra hayan mantenido a Monsalve en su cargo durante 36 horas después de conocer los detalles de la denuncia, incluso permitiéndole un viaje en vehículos oficiales.Mientras la causa sigue siendo investigada por la Justicia, la oposición logró la aprobación en la Cámara de Diputados de una comisión investigadora para determinar posibles responsabilidades políticas tanto de la cartera presidida por Tohá como por el Ministerio de la Mujer, encabezado por Antonia Orellana.En la misma línea, acotó que los buenos resultados que muchos candidatos de la oposición obtuvieron en las elecciones regionales del domingo 27 de octubre hacen que "no haya ningún incentivo institucional" para que la oposición se muestre dialoguista con el Gobierno. "Por el contrario, quieren arrasar con todo y desestabilizar al Gobierno", opinó.La experta sostuvo que el caso impactó fuertemente a los chilenos no solo porque el país atraviesa "una crisis de seguridad súper grave" que pone a la actividad del Ministerio del Interior en el centro de las preocupaciones, sino también porque la administración de Boric se había presentado ante los chilenos como "un gobierno feminista".En ese sentido, lamentó que a pesar de la "impronta feminista" de muchos de sus integrantes, el caso "pone en tela de juicio" que existieran los protocolos o "el compromiso político" para actuar inmediatamente ante una denuncia de estas características.Aun así, Arce consideró "muy injusto" que la oposición cargue sus tintas contra mayoritariamente contra Tohá, ya que "quien decidió no sacar a Monsalve de sus funciones no fue ella sino el presidente Boric". Por eso, consideró que a Tohá "le está tocando ser un fusible del presidente", asumiendo parte de la responsabilidad que puede caberle al propio presidente.Carolina Tohá, la gran perjudicadaTohá había asumido el Ministerio del Interior, encargado de la seguridad pública pero también de la coordinación institucional del gabinete y las relaciones con el Congreso, en septiembre de 2022, en sustitución de Izkia Siches, que había tenido que renunciar por críticas a su gestión. Perteneciente al izquierdista Partido por la Democracia (PPD), Tohá es considerada como una de las figuras de la ex Concertación —coalición de centroizquierda que gobernó Chile entre 1990 y 2010— que todavía cuenta con proyección política.De hecho, su nombre comenzó a tomar fuerza como posible candidata a la Presidencia en representación de la izquierda chilena. Si bien ella mismo intentó restarle trascendencia al asunto, admitió en entrevistas que su posible proyección como presidenciable "es una posibilidad".Para Arce, Tohá estaba desarrollando "un rol súper importante de coordinación política" a la interna del Gobierno y se ha convertido en "una figura muy difícil de reemplazar" para la gestión de Boric debido a su "cintura política" y su capacidad para tender redes políticas. Según la analista, la oposición busca evitar una acusación constitucional directa contra el presidente Boric pero sí intentará derribar la figura de Tohá, "quien está sosteniendo políticamente al Gobierno".En efecto, para Arce el Gobierno de Boric no encuentra con facilidad figuras jóvenes con la espalda política necesaria para sobreponerse a los posibles embates de la oposición. Por ese motivo, especuló con el que el mandatario podría llegar a recurrir "a viejas figuras" de la ex Concertación para dar "un tonelaje mayor" a su gestión.Sin candidatos a la vistaAun así, la politóloga estimó que el Gobierno de Boric "no va a poder salir cómodamente de esto" y que la crisis política continuará al menos hasta que Monsalve reciba una condena o reciba prisión preventiva. Pero, además, auguró que el caso provocará "una baja en las encuestas" y termina de complejizar la capacidad del oficialista Frente Amplio de proyectarse hacia los comicios del próximo año.Si bien en los últimos días ha tomado fuerza el nombre de Tomás Vodanovic —que con 34 años fue reelecto como alcalde de la comuna de Maipú, en la provincia de Santiago—, no sería una posibilidad para la campaña electoral de 2025. Consultado sobre su futuro político, Vodanovic no descartó sus pretensiones presidenciales pero dejó de lado hacerlo antes de culminar su nuevo período en Maipú, vigente por tres años más.Para Arce, dos figuras del entorno de "los 50 años" que podrían ser una buena opción electoral, como Tohá y el gobernador de la Región Metropolitana de Santiago, Claudio Orrego, quedaron "muy mal parados", ya sea por el escándalo Monsalve o los resultados de las elecciones regionales. "Es una crisis importante", sintetizó la experta.

https://noticiaslatam.lat/20241017/un-pais-con-menos-esperanzas-los-chilenos-se-decepcionaron-del-estallido-social-1158318836.html

https://noticiaslatam.lat/20240723/bachelet-2025-los-escenarios-que-pondrian-a-la-exmandataria-de-chile-de-cara-a-un-tercer-mandato-1156355449.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

chile, gabriel boric, política, 💬 opinión y análisis