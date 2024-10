https://noticiaslatam.lat/20241030/el-gobierno-de-boric-se-salpica-por-el-escandalo-de-violacion-de-un-funcionario-chileno-1158630570.html

El Gobierno de Boric se salpica por el escándalo de violación de un funcionario chileno

El Gobierno de Boric se salpica por el escándalo de violación de un funcionario chileno

Sputnik Mundo

Las acusaciones de violación en contra de un alto funcionario chileno provocaron una nueva crisis en el Gobierno de Gabriel Boric, cuya aprobación se desplomó... 30.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-30T02:30+0000

2024-10-30T02:30+0000

2024-10-30T02:30+0000

américa latina

chile

gabriel boric

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/0a/1136694489_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_f90f82807b68287cf3633fccdf787ab7.jpg

Este mes, una trabajadora de 32 años acusó a Manuel Monsalve, quien fuera hasta hace poco subsecretario de Interior de Chile, de violarla en una habitación de hotel tras reunirse con ella para cenar en septiembre. De acuerdo con el artículo del FT, los fiscales dijeron que Monsalve le pidió a la policía chilena que examinara las cámaras de seguridad del recinto antes de que la mujer hiciera la acusación. Sin embargo, Monsalve —que todavía no es acusado formalmente— negó haber cometido algún delito y delcaró en rueda de prensa que probará su inocencia durante la investigación. Pero a la luz de la promesa de Boric de liderar un "gobierno feminista" cuando asumió el cargo en el 2022, los críticos del exlíder estudiantil de 38 años lo han acusado de manejar mal el "caso Monsalve". Esto porque, señala el FT, le tomó días al mandatario sacar al ex funcionario de su Gobierno tras enterarse de la acusasión y después ofreció una conferencia de prensa, que no fue planificada, en la que leyó en voz alta mensajes que intercambió con Monsalve.El escándalo creció, según la nota, luego de que, la semana pasada, los fiscales del caso dieron a conocer que el político trató de utilizar a la policía para llegar al "círculo cercano de la víctima" ante de la acusación, algo que los abogados del acusado han negado. De acuerdo con la ecuestadora Cadem, el 81% de los chilenos cree que Monsalve abusó de su poder para agredir a la trabajadora. Mientras que casi seis de cada 10 (58%) creen que el Gobierno de Gabriel Boric trató de encubrirlo. En ese sentido, la investigadora del centro de estudios Athena Lab, con sede en Santiago, Paz Zárate, le dijo al Financial Times que el manejo del escándalo por parte del gobierno "confirma que este equipo aún es inmaduro en asuntos de Estado, después de más de dos años en el gobierno".Al escándalo por las acusaciones contra Monsalve se suman los resultados de las elecciones locales del domingo (27 de octubre), en las que los partidos de derecha ganaron 121 municipios (frente a 87 en 2021). De acuerdo con el FT, dichos comicios son vistos por los analistas como un indicador de las intenciones de los votantes antes de las elecciones presidenciales del próximo año.

https://noticiaslatam.lat/20241017/un-pais-con-menos-esperanzas-los-chilenos-se-decepcionaron-del-estallido-social-1158318836.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

chile, gabriel boric, política