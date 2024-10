https://noticiaslatam.lat/20241028/el-presidente-de-ecuador-vaticina-probable-solucion-a-los-apagones-para-diciembre-1158583242.html

El presidente de Ecuador vaticina una probable solución a los apagones para diciembre

El presidente de Ecuador vaticina una probable solución a los apagones para diciembre

QUITO (Sputnik) — El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, indicó que, según las probabilidades, el país debería tener una solución a los apagones en diciembre... 28.10.2024

Según el mandatario, se está trabajando para traer turbinas con asistencia de Estados Unidos y Perú para encontrar una solución urgente al asunto de los cortes de luz que la semana entrante serán de entre 10 a 14 horas diarias. "Estamos contra el tiempo, estamos corriendo", aseguró el presidente Noboa, al referirse a la búsqueda de opciones para mitigar la situación existente en el país debido a la prolongada sequía que ha derivado en el estiaje o bajo caudal de las fuentes que entregan agua a las hidroeléctricas. El presidente indicó que su Gobierno optó por no alquilar más barcazas luego de la que llegó al país y precisó que en su lugar se contrataran motores duales, a diésel y gas, para suplir el déficit de generación, que ubicó en unos 1.000 MW aproximadamente. Noboa apuntó que podrían sumarse otros 1.500 MW entre las potencias recuperadas y las nuevas adquisiciones para que no exista este problema en las próximas épocas de estiaje, un fenómeno recurrente. Informó que el próximo 29 de octubre viajará a Colombia para asistir a la Cumbre de la COP16 (Conferencia sobre la Biodiversidad Biológica), que se desarrolla en Cali del 21 de octubre al 1 de noviembre, donde espera poder reunirse con el presidente de ese país, Gustavo Petro. Noboa señaló que espera ayuda colombiana para Ecuador en esta situación. El mandatario aseguró que al momento Colombia no está vendiendo electricidad a Ecuador, pero estará agradecido de que se retome esta posibilidad.

