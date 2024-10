https://noticiaslatam.lat/20241031/preparense-eeuu-y-otan-putin-afirma-que-no-hara-concesiones-sobre-el-conflicto-de-ucrania--1158662799.html

Prepárense EEUU y OTAN: Putin afirma que no hará concesiones sobre el conflicto de Ucrania

Prepárense EEUU y OTAN: Putin afirma que no hará concesiones sobre el conflicto de Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que Moscú está dispuesto a llegar a compromisos razonables en un acuerdo sobre Ucrania, pero que no hará...

FirmezaEn una entrevista que concedió al programa 60 Minutos, de la cadena Rossiya–1, Putin lanzó un mensaje muy claro: “Cualquier resultado debe ser favorable a Rusia, lo digo directamente, sin ningún tapujo. Y debe basarse en las realidades del campo de batalla. Y sin lugar a dudas no vamos a hacer aquí ninguna concesión. Estamos dispuestos a buscar compromisos, estamos dispuestos a llegar a compromisos razonables. Pero no quiero entrar en detalles ahora, porque no hay negociaciones de fondo, la parte contraria se niega a ello", explicó.Al señalar que es "imposible hacer planes" con la cúpula de Kiev, Putin señaló que es prematuro hablar de los términos de un acuerdo sobre Ucrania. “Es un comportamiento irracional difícil de predecir, y es imposible hacer planes sobre esta base. Por lo tanto, hablar de si llegaremos a un acuerdo sobre algo en lo que podemos estar de acuerdo, es sencillamente prematuro siquiera mencionarlo", detalló el jefe del Kremlin.“Yo creo que el Gobierno ruso, y cada vez más sectores de la humanidad –los que han estado presentes, tanto en Kazán, como los que no pudiendo estar presentes, hemos seguido todo el proceso muy atentamente– sabemos que Rusia ha hecho concesiones continuas y permanentes en la cuestión de Ucrania, hasta el comienzo de año 2022, y en otras cuestiones también mucho más”, observa el analista internacional Iñaki Gil de San Vicente.“La cuestión ahora es, que tanto el Gobierno ruso, apoyado por todos los países que se han reunido en Kazán, saben que ya no es posible retroceder más”, sentencia el analista.

