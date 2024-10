https://noticiaslatam.lat/20241031/la-mitad-de-la-generacion-z-de-eeuu-habria-mentido-sobre-sus-intenciones-de-voto-1158661017.html

La mitad de la generación Z de EEUU habría mentido sobre sus intenciones de voto

La mitad de la generación Z de EEUU habría mentido sobre sus intenciones de voto

Una nueva encuesta de The Harris Poll publicada por Axios Vibes revela que, entre los votantes de la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012, según Pet Research), el 48% afirmó haber "mentido" anteriormente a sus allegados sobre los candidatos a los que habían votado.Esa cifra es más del doble del 23% de los votantes registrados de todos los grupos de edad que afirmaron haber hecho lo mismo, y del 22% que dice que potencialmente mentiría. La encuesta no preguntaba exactamente cómo, por qué o a quién habían mentido.El 48% de los votantes de la Generación Z dijeron que habían mentido a alguien cercano sobre a quién habían votado, seguidos por los Millenials (38%), la Generación X (17%) y los Boomers y mayores (6%).El mismo estudio de opinión revela que, en general, el 33% de los encuestados dijeron que no están cerca de algunos miembros de la familia debido a creencias políticas diferentes. Este porcentaje se eleva al 44% en la Generación Z y al 47% en la Generación Millenial, de edades comprendidas entre los 28 y los 43 años.Votantes de todo el espectro político, agrega la encuesta, afirmaron haber mentido sobre su voto en algún momento: el 27% de los demócratas lo reconocieron, mientras que el 24% de los republicanos y el 20% de los independientes lo hicieron.Gerzema afirma que la encuesta capta dos tendencias concurrentes. La primera, que la polarización se ha vuelto tan tóxica que muchos estadounidenses se autocensuran o mienten para preservar sus relaciones laborales, sociales y familiares.En segundo lugar, los estadounidenses más jóvenes, criados con teléfonos inteligentes, tienden a ser más reacios a los conflictos, tanto en las interacciones políticas como en entornos cotidianos como el trabajo.

