"Son excesivas": la mayoría de la generación Z en EEUU cuestiona la cultura de las propinas

En medio de una creciente inflación, los altos precios de vivienda y los aumentos en el cobro de intereses, más de la mitad de la llamada generación Z, el...

De acuerdo con una encuesta citada por The Times, más de dos tercios de los jóvenes estadounidenses tienen una opinión negativa de las propinas y uno de cada tres piensa que son excesivas. El diario londinense afirmó que la sustitución de los "botes de propinas" por máquinas digitales está llevando a los clientes a pagar más por servicios básicos.La tarifa de las propinas también aumentó durante la pandemia de COVID-19, cuando los negocios añadieron este cobro de forma automática para ayudar los trabajadores y repartidores. De la misma manera, la lista de establecimientos y servicios en los que se piden gratificaciones sigue creciendo, de acuerdo con el medio londinense.El analista consideró para el medio londinense que al convertirse en una práctica "cara a cara", los clientes pueden sentirse incómodos frente a los empleados u otras personas y caer también en la llamada "propina de culpa". En Estados Unidos no hay leyes que obliguen a dejar gratificaciones, aunque el salario de muchos trabajadores depende de esta práctica.Algunos empleados del sector servicios obtienen casi el 60% de sus ingresos mediante las propinas, según datos de Binwise, un sistema de gestión de inventarios de restaurantes, publicado por The Times. El salario no ha aumentado en 15 años, principalmente por la oposición republicana, agregó el medio.Los candidatos a la presidencia, Donald Trump y Kamala Harris, han propuesto acabar con los impuestos sobre las propinas. La demócrata aseguró que está buscando aumentar el salario mínimo nacional, sin detallar en cuánto, mientras que el republicano expresó su preocupación por una afectación a las pequeñas empresas con este incremento.

