El golpe será duro: el FMI ningunea la importancia del sistema de pagos propuesto por el BRICS

El golpe será duro: el FMI ningunea la importancia del sistema de pagos propuesto por el BRICS

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, declaró recientemente que necesita más detalles sobre el sistema de pagos... 31.10.2024

El FMI va en tren, el BRICS en aviónEl BRICS se haya en pleno desarrollo de herramientas para un sistema financiero inclusivo, incluyendo una unidad de cuenta común (Unit), una plataforma de liquidación multilateral (BRICS Bridge), un sistema de pago blockchain (BRICS Pay), y un depósito de liquidación (BRICS Clear), un sistema de seguros y una agencia de calificación independiente.En este sentido, hay que destacar que Rusia es uno de los países que debido a las sanciones impuestas por EEUU y la Unión Europea está imposibilitada de acceder al SWIFT.“La idea de tener un sistema de pagos por parte de un grupo de países, no es nueva. Lo que necesitamos son más detalles sobre esta idea, cómo se podría bajar a tierra y luego podremos evaluarla", dijo la funcionaria en conferencia de prensa.“Esas declaraciones son claramente un intento de quitar valor, de quitar importancia a este posicionamiento de los BRICS. En muy pocas palabras lo intenta hacer en dos direcciones: primero al utilizar la expresión ‘un grupo de países’, como si fuese un grupo de países cualquiera y no un bloque geopolítico detrás del cual se están situando prácticamente la totalidad de los países emergentes y en desarrollo, lo cual es absolutamente distinto de ‘un grupo de países’”, apunta el presidente de la Consultora Ekai Center Adrián Zelaia.“También lo está cuestionando desde el punto de vista de la falta de concreción. […] A nivel técnico estarán hechos los trabajos que sean necesarios porque evidentemente no se toma una decisión política de ese tipo sin haber contrastado ya técnicamente, perfectamente, cuál es el horizonte, qué pasos hay que dar, etc.”, explica el analista.Para Zelaia, el nuevo sistema de pagos propuesto por el BRICS “es algo que representa, no sólo un avance muy importante en el ámbito económico, sino también en el ámbito geopolítico, porque es cerrar el paso a esta dinámica de sanciones, que utilizando el sistema SWIFT, EEUU puede imponer a grupos de países que por unas razones, o por otras, en algún momento actúen de forma contraria a los intereses o a la voluntad de Washington”.

