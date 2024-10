https://noticiaslatam.lat/20241030/vicepresidenta-venezolana-critica-veto-de-brasil-al-ingreso-de-caracas-a-los-brics-es-irracional-1158659102.html

Vicepresidenta venezolana critica veto de Brasil al ingreso de Caracas a los BRICS: "Es irracional"

Vicepresidenta venezolana critica veto de Brasil al ingreso de Caracas a los BRICS: "Es irracional"

CARACAS (Sputnik) — La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó este 30 de octubre de "irracional" la decisión de Brasil de vetar el ingreso de...

Rodríguez hizo este comentario en Vietnam durante una gira de trabajo que realiza por varios países de Asia. "Esto que ha hecho Brasil solo demuestra una profunda envidia a Venezuela. Creen que podemos ser la competencia en lugar de entendernos como los que somos, países que estamos en una misma región. ¿Cómo podemos sumar nuestras complementariedades, nuestras potencialidades para impulsar a nuestra región?", añadió. A la par, la vicepresidenta puntualizó que la postura de Brasil constituye una "agresión" contra su país. Además, la funcionaria recalcó que su Gobierno continuará trabajando por la incorporación de Venezuela en espacios internacionales de "gran relevancia". Rodríguez calificó la cumbre de "extraordinaria" y expresó su agradecimiento al presidente de Rusia, Vladímir Putin, por su apoyo. El 29 de octubre, el asesor de asuntos internacionales del Gobierno de Brasil, Celso Amorim, afirmó que Venezuela "no contribuye" a un mejor funcionamiento de los BRICS, destacando que "no hay vetos" formales en la plataforma mundial. En respuesta, el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció que solicitará a ese organismo legislativo declarar persona non grata a Amorim. El 28 de octubre, el presidente Nicolás Maduro dijo que esperará a que su par brasileño, Lula da Silva, se pronuncie en su momento sobre el veto de su país que impidió el ingreso de Caracas al grupo BRICS.

