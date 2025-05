https://noticiaslatam.lat/20250528/las-declaraciones-de-merz-sobre-los-misiles-de-largo-alcance-son-una-provocacion-para-continuar-la-1162802447.html

El Kremlin: Las declaraciones de Merz sobre los misiles de largo alcance son una incitación para continuar la guerra

El Kremlin: Las declaraciones de Merz sobre los misiles de largo alcance son una incitación para continuar la guerra

Las declaraciones del canciller federal alemán, Friedrich Merz, sobre envío a Ucrania de misiles de largo alcance constituyen una incitación de guerra, declaró... 28.05.2025, Sputnik Mundo

Este tipo de declaraciones, continuó Peskov, dificultan los intentos de avanzar hacia un proceso de paz en Ucrania. "No son más que nuevos intentos de obligar a los ucranianos a seguir luchando (...) Es una tendencia muy peligrosa. Es una postura irresponsable por parte de Alemania", añadió.El 26 de mayo, el canciller federal alemán, Friedrich Merz, anunció que el Reino Unido, Francia, Alemania y EEUU ya no limitan el alcance de las armas suministradas a Ucrania. En sus palabras, esas armas deberían proporcionarse a Kiev. "Ya no hay restricciones a la gama de armas suministradas a Ucrania, ni por la parte británica, ni por la parte francesa, ni por nuestra parte. Tampoco las hay por parte de los estadounidenses", señaló, durante un debate en un foro organizado por la emisora de radio y televisión WDR. A su vez, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, advirtió previamente que Moscú interpretaría cualquier ataque con misiles Taurus contra objetivos rusos como una participación directa de Berlín en el conflicto del lado de Kiev.

