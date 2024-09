https://noticiaslatam.lat/20240926/el-desencanto-por-trudeau-en-canada-el-gobierno-se-ha-metido-en-problemas-1157808653.html

El desencanto por Trudeau en Canadá: "El Gobierno se ha metido en problemas"

De acuerdo con el diario The New York Times, ahora es un líder de 52 años con "índices de aprobación peores que los del presidente de Estados Unidos, Joe Biden", y que está perdiendo terreno frente al líder del Partido Conservador, Pierre Poilievre.Las encuestas no favorecen al primer ministro canadiense, pues en algunos estudios de opinión citados por el diario, menos de un tercio de los canadienses cree que está haciendo un buen trabajo, mientras más del 70% dice que Canadá está “rota” bajo su liderazgo.Esos bajos niveles de popularidad se presentan, según el medio, tras años de alta inflación, aumento vertiginoso del coste de la vivienda y un sistema de sanidad pública desbordado. Además, las tasas de desempleo siguen siendo elevadas, la vivienda en grandes ciudades como Toronto es inasequible y el Gobierno de Trudeau ha sido criticado por invitar a demasiados extranjeros a trabajar en Canadá.Sin embargo, agrega el diario estadounidense, el lastre más grave de Trudeau podría ser que lleva demasiado tiempo en el poder y que ha perdido el optimismo.De igual forma, Trudeau ha estado perdiendo aliados. En septiembre, su Partido Liberal perdió el apoyo de un partido más pequeño, los Nuevos Demócratas, que les había dado la mayoría en la cámara baja del Parlamento. De igual forma se ha producido un éxodo de funcionarios y políticos de alto nivel del partido de Trudeau.

