"Los fracasos de Trudeau son una lección para los liberales de todo el mundo"

"Los fracasos de Trudeau son una lección para los liberales de todo el mundo"

16.10.2024

Tras perder el apoyo de su aliado en el Gobierno, el Nuevo Partido Democrático, y salir derrotado en dos elecciones parciales, el Partido Liberal "teme" que no se esté contemplado un plan para aumentar el porcentaje de su votación.El medio afirmó que, entre los diputados liberales, estaría circulando una carta en la que se pide a Justin Trudeau —quien impulsó subsidios para niños en pobreza y renovó el acuerdo comercial con Estados Unidos— que dimita a su cargo como primer ministro de Canadá.Los canadienses, que le dieron su apoyo en 2015 para que llegara al poder y respaldaron la renovación de sus mandatos en 2019 y 2012, se están volviendo en contra de su Gobierno, indicó The Economist.Los precios en la vivienda “son fundamentales” para comprender la caída del primer ministro. El diario indicó que el costo para adquirir un inmueble aumentó 66% desde que Justin Trudeau asumió el cargo y la falta de oferta es “especialmente grave” en Canadá.Mike Moffatt, economista especializado en vivienda citado por The Economist, afirmó que se necesita un “esfuerzo en tiempos de guerra” para triplicar el ritmo de construcción y lograr edificar 5,8 millones de casas en los próximos 10 años.El medio indicó que el gran número de migrantes que arribaron al país norteamericano durante la gestión del primer ministro liberal “ha agravado la crisis” en la demanda de vivienda.Sin embargo, también el sistema sanitario y el educativo se están viendo afectados por el crecimiento del número de trabajadores extranjeros, que pasó de 109.000 en 2018 a unos 240.000 en 2023. Además, se incrementó en la cifra de residentes no permanentes, entre ellos estudiantes y solicitantes de asilo, a más de 3 millones registrados a julio pasado, según el medio británico.Esta situación está siendo "agravada", afirma The Economist, por una "economía mediocre" del país norteamericano. El retraso en el crecimiento de su productividad está frenando los salarios, y aunque la inversión ha sido "fuerte" en los yacimientos de petróleo y gas, en otras partes se vio "ensombrecida", agregó.El medio apuntó que en lugar de “enfrentar” los retos de sus políticas, Justin Trudeau “prefirió atacar a sus críticos” y se encuentra paralizado ante “la erosión del apoyo" al Partido Liberal de Canadá. Por lo que "demasiados" canadienses están "abandonando" al primer ministro y las causas que defendía, subrayó.

