"¡No eres mi rey!": senadora de origen indígena confronta a Carlos III

Luego de que el monarca inglés terminara su discurso, Lidia Thorpe, senadora de origen indígena por Victoria, interpeló a Carlos III gritándole: "¡No eres mi rey. No eres soberano!".Thorpe también se refirió a un tratado, aunque no especificó los detalles. "Denos un tratado. Nosotros queremos un tratado en este país. Esta no es su tierra. Usted no es nuestro rey", exclamó.La legisladora continúo con su protesta en redes sociales, específicamente en la plataforma X, donde escribió: "No es mi rey. Tratado ahora".Australia fue colonia británica por más de un siglo, tiempo en el que miles de aborígenes fueron asesinados y comunidades enteras desplazadas de sus lugares de origen. En 1901 el país obtuvo una independencia de facto, pero nunca se convirtió en una república de pleno derecho, por lo que Carlos III es el jefe de Estado.

