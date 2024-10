https://noticiaslatam.lat/20241030/brics-putin-lo-tiene-claro-1158637902.html

Apertura a valores compartidosAl hacer un balance de la reciente cumbre de los BRICS, el mandatario ruso, Vladímir Putin, destacó que Rusia hizo todo lo posible para que los nuevos miembros se unan a "la familia" de forma orgánica, y lo consiguió.En este sentido, apuntó que dicha organización “no tiene un formato cerrado" y "está abierto a todos los que comparten sus valores”. Además, indicó que en la cumbre los países abordaron una amplia gama de temas y aprobaron una declaración conjunta.También anunció que los participantes del evento han acordado la lista de países socios del bloque. "En una primera fase, se procederá a la coordinación de las listas de países socios", afirmó Putin. "A continuación, enviaremos una invitación a participar y, tras recibir una respuesta afirmativa, anunciaremos quién estará [incluido] en la lista", explicó. El presidente precisó que "sería incorrecto hacerlo antes de recibir una reacción".Para el historiador y analista político Daniel Trujillo Sanz, “el BRICS se ha convertido en la verdadera alternativa a Occidente, en el caso de los países que desean actuar con autonomía en materia de política exterior”. “Precisamente, por los condicionamientos que ha citado el presidente Putin, que son eso, no hay condicionantes, no es excluyente”, argumenta.Trujillo Sanz llama la atención que “hay tremendas diferencias, para, por ejemplo, ingresar en otros bloques como la Unión Europea, que es un bloque algo más similar al BRICS porque no es una organización militar, aunque la mayoría de sus países están integrados en la OTAN”.“Para entrar en el BRICS no hay condicionantes. Para entrar en la Unión Europea, tenemos casos verdaderamente sangrantes, como por ejemplo, Turquía, país que lleva décadas en un limbo, de entrar, de no entrar, ‘le ponemos condiciones un día, se las cambiamos, hoy estás a punto de entrar, mañana te dejaremos, etcétera'". concluye el analista al advertir las diferencias entre el BRICS y organizaciones occidentales.

