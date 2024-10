https://noticiaslatam.lat/20241029/los-salarios-vuelven-a-ganarle-a-la-inflacion-en-argentina-lograra-milei-revertir-la-caida-1158606802.html

Los salarios vuelven a ganarle a la inflación en Argentina: ¿logrará Milei revertir la caída?

El índice salarial subió 5,7% en agosto —por encima del alza de precios del 4,2%— y acumula cuatro meses consecutivos de mejora. En lo que va de 2024, los...

Los salarios argentinos comenzaron a recuperar parte de lo perdido tras la drástica devaluación impulsada por Javier Milei apenas asumió la presidencia. En agosto, los sueldos crecieron 5,7% -por encima del 4,2% de inflación registrado- y acumulan cinco meses consecutivos de crecimiento real. Además, en lo que va del año los ingresos escalaron un 109,3%, superando al 94,8% de alza de precios.Si bien el dato fue extensamente celebrado por el Gobierno en las redes sociales, el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos destacó que el índice salarial acumula un fuerte retraso respecto al mismo mes del año pasado: el incremento nominal del 200,6% de los sueldos aún continúa muy por detrás del 236,7% de inflación acumulada en el período.El saldo negativo de la medición interanual tiene una explicación concreta: en diciembre, el entonces flamante ministro de Economía, Luis Caputo, impulsó una devaluación del 50%, que elevó la inflación mensual hasta el inflamable 25,5%. Desde entonces, el alza de precios comenzó a amortiguarse paulatinamente, pero la fuerte licuación salarial que conllevó la medida está lejos de haberse revertido.Según el experto, la razón del incremento relativo de los sueldos responde directamente a la desaceleración de la inflación, que en septiembre registró el 3,5%, valor más bajo en dos años: "el hecho de que las actualizaciones salarial que negocian los gremios sean a corto plazo lleva a que casi no haya rezagos frente a la suba del costo de vida".De no revertirse, el 2024 constituiría el séptimo año consecutivo de virtual caída de los salarios argentinos. "Pese a esta pequeña recuperación, los sueldos están muy bajos en términos históricos. Volver a niveles de noviembre de 2023 es hablar de un piso muy bajo: si no hay una mejora en el corto plazo, corremos el riesgo de que se cristalice una realidad muy adversa para los trabajadores", destacó el investigador.Una brecha crecienteLa recuperación informada por el Gobierno no llega a todos. Según el informe oficial del índice salarial, el sector privado formal (que representa a casi la mitad de los trabajadores) obtuvo un alza del 5%, mientras que los empleados públicos registraron una suba del 4,7% y los privados informales una del 10,6%.Sin embargo, la comparación interanual -agosto 2024 contra agosto 2023- es elocuente. Mientras que los privados registrados perdieron apenas 11,8 puntos contra la inflación, los estatales quedaron 52,6 puntos por detrás. Los no registrados -precarizados- acumulan un rezago de 70 puntos frente al alza de precios. "El escenario es muy heterogéneo. El sector formal está casi al mismo nivel que en noviembre, pero los públicos corren muy por detrás", precisó Campos.La heterogeneidad se profundiza al observar de cerca cada una de estas esferas. Según el especialista, "dentro del mundo privado la situación es variopinta: mientras que los sectores más dinámicos de la economía han logrado revertir la caída, aquellos ligados al mercado interno están en una situación más vulnerable".Los datos oficiales respaldan la lectura del experto. Según informó la Secretaría de Trabajo de la Nación, sólo dos rubros de los 14 relevados registraron alzas salariales por encima de la inflación en los últimos 12 meses: se trata de la agricultura (285%) y la minería (276,3%), pilares del entramado exportador argentino.El caso de los empleados del Estado resulta paradigmático. La remuneración de los trabajadores de la administración pública constituye uno de los sectores más afectados por el ajuste "con motosierra" desplegado por el Gobierno. "Somos uno de los sectores más afectados por el ajuste: perdimos más del 30% del poder adquisitivo", dijo a Sputnik Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado.La realidad de los estatales contrasta con la de otros rubros más dinámicos en el entramado productivo nacional. "Nosotros venimos empatando o ganándole a la inflación en cada negociación. Nuestra lucha en unidad es clave para que no avancen sobre los derechos", relató a este medio Alejandro Crespo, titular del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino.Sin embargo, el gremialista remarcó que sus protestas no se limitan a la mejora salarial, sino que apuntan a revertir la marcada caída en el nivel de empleo. "Estamos ante una gran cantidad de despidos y dos procesos preventivos de crisis, además de retiros voluntarios. Se está acelerando la baja de personal en las plantas", afirmó.El punto resaltado por el dirigente es de primera magnitud. Según Campos, "hay una caída persistente en el nivel de empleo: en junio se cumplieron 11 consecutivos de destrucción de puestos de trabajo en el sector privado formal, y hasta ahora no se ven motores que exhiban una recuperación".Los límites de la pacienciaSi bien los datos reflejan una considerable recuperación del poder adquisitivo de los salarios en el último cuatrimestre, las voces del mundo gremial consultadas consideran que la Confederación General del Trabajo (CGT) debería confrontar más directamente al Gobierno para revertir del todo la licuación de los ingresos registrada desde diciembre."No podemos resignarnos a esta situación. El movimiento obrero debe responder por los trabajadores públicos pero también por los privados que están afectados por el ajuste", exclamó Aguiar. Por su parte, Crespo remarcó que "la CGT está obligada a defender al conjunto de los trabajadores del país, más allá de su situación particular. Cada vez se destruyen más puestos de trabajo y hay que poner un freno".

