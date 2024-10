https://noticiaslatam.lat/20241025/tension-en-argentina-por-comunicado-del-gobierno-en-el-que-llama-falklands-a-las-islas-malvinas--1158513416.html

Tensión en Argentina por comunicado del Gobierno en el que llama "Falklands" a las Islas Malvinas

25.10.2024

La Cancillería argentina quedó sumida en una profunda polémica tras la publicación de un comunicado en el cual el Gobierno se refirió a las Islas Malvinas como "Falklands", la denominación utilizada por Gran Bretaña para referirse al territorio sumido en una sensible disputa de soberanía.El controversial escrito hacía referencia a un encuentro entre la ministra de Relaciones exteriores Diana Mondino y el vicepresidente de la Cruz Roja, Gilles Carbornier, acerca del programa de identificación de cadáveres de combatientes durante el conflicto bélico entre el país austral y el Reino Unido por las islas, guerra que asentaría la ocupación de las Malvinas por parte de Londres."La ministra argentina de Relaciones Exteriores Diana Mondino recibió este miércoles 16 de octubre a Gilles Carbonier, vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, para tratar la reanudación de las negociaciones del Tercer Plan del Proyecto Humanitario, orientado a la identificación de los combatientes argentinos caídos en las Islas Falklands/Malvinas durante el conflicto del Atlántico Sur de 1982", rezaba el comunicado. Apenas estalló el escándalo, el texto fue reemplazado por otro en el que se había eliminado la palabra Falklands.Ante la viralización del polémico documento, inmediatamente llegó la respuesta del Gobierno. Primero, la propia Mondino aseguró que "es absolutamente falso que desde Cancillería haya salido un comunicado donde llamamos a nuestras Islas Malvinas por otro nombre". En la frase siguiente, la funcionaria prometió que se hallaría "al responsable para despedirlo". "Vamos a ir a fondo contra cualquiera que, guiado por la ideología de izquierda, atente contra los intereses de los argentinos", anunció la canciller.Dado que el ministerio de Relaciones Exteriores se desentendió de la responsabilidad por la publicación, las miradas apuntaron directamente hacia la cartera de Defensa. Horas más tarde, a través de las redes sociales, el Ejecutivo aseguró que se "instruyó a que se le realice un sumario de manera urgente al responsable para desvincularlo inmediatamente".De las palabras a los hechos"El comunicado parece hasta una provocación, que termina constituyendo una marcha atrás en un tema muy sensible como Malvinas. Solo genera un costo político para el Gobierno, a diferencia de otras políticas rupturistas desplegadas hasta el momento", dijo a Sputnik el analista internacional Juan Venturino."Hay que destacar que esto es más producto de la improvisación que a una voluntad clara y diagramada, pero inexorablemente recae sobre la canciller como responsable, quien naturalmente no quiere pagar el costo de la publicación del texto", consideró el investigador.La alusión del exfuncionario refiere a una serie de episodios que denotan cierto acercamiento entre el Estado argentino y el británico. Uno de los capítulos más explícitos de dicho vínculo fue la visita del ex premier Boris Johnson (2019-2022) a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, donde fue recibido por Milei. Semanas antes, ambos Gobiernos habían anunciado el restablecimiento del servicio aéreo que conecta a las Malvinas con la provincia argentina de Córdoba (centro), suspendido desde el año 2020."El Gobierno cree que siendo complaciente con Reino Unido va a lograr una mejor diplomacia, pero sucede lo contrario. El Gobierno que venga después va a tener que remontar un difícil desafío de reinstalar una política soberana respecto a la cuestión Malvinas", sentenció Carmona."Las políticas de Estado están para mantenerse en el tiempo. Cuando un Gobierno adopta una dirección diferente, esto genera mucha tensión. El reclamo por la soberanía de las Malvinas no acepta matices", esgrimió el exfuncionario.El punto resaltado por el entrevistado halla coincidencia en Venturino. Según el experto, "no puede descuidarse un reclamo como este porque a un Gobierno no le interesa demasiado la cuestión. Malvinas es una política de Estado, que ha sido transversal a los distintos presidentes a pesar de sus claras diferencias ideológicas"."Esto parece una relación demasiado amistosa hacia un Estado con el que tenemos una causa pendiente. Argentina siempre ha optado por confrontar diplomáticamente, pero nunca ha descuidado la lucha por la soberanía de las islas", sostuvo el analista.

