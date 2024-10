https://noticiaslatam.lat/20241028/la-ue-vs-pekin-empresas-italianas-exigen-prohibir-la-importacion-de-pasta-de-tomate-china-1158585510.html

La UE vs. Pekín: empresas italianas exigen prohibir la importación de pasta de tomate china

La UE vs. Pekín: empresas italianas exigen prohibir la importación de pasta de tomate china

Sputnik Mundo

La UE debería prohibir o imponer aranceles a las importaciones de pasta de tomate de China para proteger a los agricultores locales, indicó Francesco Mutti

Además, criticó a Bruselas por obligar a los agricultores a seguir estrictas normas de sostenibilidad, pero no protegerlos del "dumping medioambiental" de China. Subrayó la necesidad de enseñar a los granjeros a cultivar mejor y protegerlos de la supuesta competencia desleal. De lo contrario, argumentó, el resultado no sería una mejora medioambiental, sino un desplazamiento de la producción al extranjero, donde presuntamente no se protege el medioambiente.La pasta de tomate china cuesta la mitad que la italiana, informa la publicación. Procede principalmente de la región autónoma uygur de Sinkiang, en el noroeste de China. Según Mutti, allí se produce en empresas estatales. El periódico también recuerda que, en 2021, Estados Unidos prohibió las importaciones de pasta de tomate de Sinkiang, alegando que allí se utilizaba el trabajo forzoso. Sin embargo, Bruselas no siguió el ejemplo de Washington.A su vez, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China reiteró que las acusaciones de trabajos forzados en la zona son mentiras utilizadas por algunos países para socavar a Pekín y suprimir el desarrollo de la industria china.China representará este año alrededor del 23% de la producción mundial de tomate, indica el Consejo Mundial del Procesado del Tomate.De acuerdo con los datos de la universidad Nottingham Rights Lab, alrededor del 13% de la pasta de tomate producida en China se envía a la UE, especialmente a Italia, donde se procesa posteriormente —diluyéndola o mezclándola con productos de tomate locales— y se reenvasa. Según el Holding estatal chino COFCO, sus 12 plantas de procesado son capaces de producir 300.000 toneladas de pasta de tomate al año.

