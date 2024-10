https://noticiaslatam.lat/20241007/sheinbaum-debera-enfrentar-narrativas-extranjeras-de-caracter-propagandistico-e-intervencionista--1157959890.html

Sheinbaum deberá enfrentar narrativas extranjeras de "carácter propagandístico e intervencionista"

El pasado 26 de septiembre, el diario británico Financial Times publicó que el Gobierno de López Obrador y el que ahora encabeza Claudia Sheinbaum están en un proceso para desmantelar el Poder Judicial y eliminar una serie de instituciones de control y equilibrio de poder.El artículo, nombrado México se desvía de Norteamérica. Washington debería preocuparse, inicia con una crítica al Gobierno de Sheinbaum y afirma que su apuesta por la llamada Cuarta Transformación "pone en riesgo décadas de reformas".Mauricio Estevez, doctor en ciencias sociales y maestro en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de México (UAM), considera que muchos medios occidentales, principalmente de Estados Unidos, Reino Unido y España, buscan entrometerse en asuntos internos de los gobiernos que están en contra de los intereses de las élites económicas y políticas, con la finalidad de fortalecer a "grupos opositores" locales, como en el caso de México."Incluso en este caso, Financial Times va un poco más lejos [...], pues está invitando a Estados Unidos a que interfiera, porque [consideran que] hay ciertos riesgos en la democracia [mexicana]. Es una invitación a que Estados Unidos se pregunte qué va a hacer al respecto", señala el investigador.Estevez recordó que Washington ha "intervenido de manera directa" a través de golpes de Estado en América Latina mediante apoyo financiero para defender sus intereses económicos y políticos.El también investigador consideró que la nueva mandataria mexicana debe reforzar implementar un sistema de comunicación a partir de la diplomacia, que incluya a la Cancillería de México y a sus embajadores en países importantes, y destacó el financiamiento que reciben los medios occidentales que se oponen a su Gobierno."Estos medios no se financian solos, hay un financiamiento que va directo a los medios de comunicación para que existan estos encabezados y para que se llame a supuestos analistas y expertos. Por ejemplo, se habla de Castañeda, [del expresidente Ernesto] Zedillo, para hacer cometarios afines a estas líneas políticas y contrarias a las perspectivas [...] de la presidenta", apunta el experto. "La mañanera del pueblo" Beatriz Contreras Castillo, periodista y analista de temas políticos, consideró que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, debe crear y fortalecer una agencia estatal de información, como lo fue la extinta Notimex, para que se logre un "equilibrio" con los medios tradicionales, a los que calificó de corporaciones, y se combata la desinformación.Hablando con Sputnik la periodista señaló que la conferencia matutina —conocida popularmente como "mañanera", y la cual inició durante el Gobierno de López Obrador para tener un "diálogo circular" e informar al pueblo de México— es la "herramienta histórica más trascendental que hereda" Sheinbaum. Por ello, dice, este ejercicio de comunicación es un "mecanismo eficiente" y debe continuar. Contreras Castillo indicó que la mandataria mexicana enfrentará críticas y ataques por "cosas que no se le escatimarían a un hombre". Sin embargo, dijo que, gracias a su personalidad "metódica" y su perfil "científico", podrá hacerles frente. Además, afirmó que es momento de "desmontar los mitos" sobre que una mujer puede ser presidenta en México.En tanto, Estevez indicó que "la mañanera" podría ser uno de los "puntos más importantes" dentro de la Administración, porque a partir de este esquema, Sheinbaum podrá tener una comunicación "más directa" sobre los asuntos más relevantes del país, en ámbitos como la seguridad, la salud, las políticas económicas y el desarrollo social.

