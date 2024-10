https://noticiaslatam.lat/20241026/los-brics-son-una-fuerza-que-favorece-una-voz-alternativa-1158557603.html

Los BRICS son una fuerza que "favorece una voz alternativa"

Los BRICS son una fuerza que "favorece una voz alternativa"

El mundo anhela la multipolaridad y cambios globales en la economía, así como organismos internacionales, y los BRICS lo puede aportar. En este contexto, el... 26.10.2024, Sputnik Mundo

La cumbre que tuvo lugar en la ciudad rusa de Kazán entre el 22 y 24 de octubre desmiente muchos mitos sobre el supuesto aislamiento de ese país, y también envía un fuerte mensaje a Occidente de que el mundo desea y, por lo tanto, se está moviendo hacia la multipolaridad, precisó a Sputnik el experto político keniano Nicodemus Minde.El analista destacó en este contexto los esfuerzos de Moscú por garantizar la seguridad alimentaria en el mundo, refiriéndose a la iniciativa rusa de crear una bolsa de cereales de los BRICS.En sus palabras, es "un esfuerzo hacia un mundo con mayor seguridad alimentaria" sobre todo para África, un continente que "todavía sigue dependiendo realmente de [la importación de] los cereales".Con respecto al enfoque de la asociación para crear un sistema financiero independiente, el interlocutor sostuvo que el abandono del dólar estadounidense permitiría a los países miembros desarrollar su comercio internacional, así como superar las sanciones y embargos impuestos por Occidente.Además de las iniciativas económicas, prosiguió el experto, el grupo tiene potencial para las de la política global, en concreto, para reformar la ONU y el Consejo de Seguridad.A su juicio, la transformación de esta organización es algo que debería haberse hecho hace tiempo, ya que ha estado "dominada por voces occidentales durante 50 años" y la mayoría de los problemas para los que fue creada tienen lugar en países no representados en el organismo.A su vez, otra experta entrevistada por Sputnik —la empresaria y activista sudafricana Nonkululeko Mantula— hizo hincapié en la aportación de Moscú al fomento empresarial liderado por mujeres dentro de la asociación, refiriéndose a las actividades realizadas por la filial de la Alianza Empresarial de Mujeres de los BRICS en Rusia.Igualmente, la empresaria calificó de impresionantes los esfuerzos de Moscú por fomentar la colaboración y el beneficio mutuo con los países del sur global."Creo que Rusia seguirá trabajando bien con todos los demás países del sur global y garantizando el comercio, garantizando el crecimiento, garantizando el beneficio mutuo, el desarrollo sostenible", manifestó.Asimismo, destacó la resiliencia rusa ante las sanciones occidentales, subrayando que Rusia "abrió los ojos" al sur global en el sentido de que estas sanciones "no son algo por lo que debamos lamentar". Al contrario, prosiguió, el ejemplo ruso demuestra que "estas sanciones no nos dificultan cuando trabajamos juntos colectivamente"."El grupo BRICS se ha convertido en una fuerza formidable, en una fuerza a tener en cuenta", declaró Mantula para resumir la cumbre de la asociación y la presidencia rusa de la asociación.

