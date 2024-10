https://noticiaslatam.lat/20241026/lo-que-se-sabe-del-ultimo-ataque-con-misiles-israeli-contra-iran-1158552625.html

¿Qué se sabe del último ataque israelí con misiles contra Irán?

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron tres oleadas de "ataques precisos" contra objetivos militares iraníes, en lo que Tel Aviv calificó de "respuesta" a los ataques de Teherán contra el Estado judío a principios de octubre.De acuerdo con las fuerzas israelíes, el ataque contra Irán ya concluyó y los aviones de combate israelíes han regresado a sus bases tras atacar objetivos militares, incluidas:Al parecer, más de 100 aviones de combate, entre ellos los F-35 de quinta generación, participaron en el ataque. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se encontraba en un búnker de la base militar de Hakirya, en Tel Aviv, durante los ataques, informó la oficina del gobernante.Funcionarios de la Casa Blanca y del Pentágono "consultaron estrechamente con Israel en los últimos días sobre el alcance y el tipo de objetivos que Israel lanzaría contra Irán", informó el diario The New York Times. Sin embargo, EEUU no participó en los ataques, declaró en un comunicado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Sean Savett.Es la primera vez que Israel se atribuye la responsabilidad por un ataque contra Irán, en una operación cuyo nombre en clave es Días de Arrepentimiento, señala el medio Axios.A su vez, los medios de comunicación iraníes sostuvieron que su defensa antiaérea había derribado con éxito objetivos israelíes en el espacio aéreo en torno a la provincia cercana a la capital iraní de Teherán, y añadieron que los ataques de las FDI habían causado también "daños limitados" en las provincias de Ilam y Juzestán.El Ejército de la República Islámica informó que al menos dos soldados iraníes perdieron la vida en el bombardeo realizado por el Estado judío.La agencia estatal de noticias IRNA comunicó que la situación en Teherán seguía siendo normal a pesar de las explosiones que se escucharon al oeste de la ciudad. Reportan que los centros militares del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica situados en el oeste y el suroeste de la capital iraní no sufrieron daños.Mientras tanto, Irán está dispuesto a responder a Israel por los ataques con misiles, según declaró una fuente de alto rango a la agencia Tasnim. No hay "ninguna duda" de que Israel "recibirá una respuesta proporcionada a cualquier acción", aseguró la fuente.Asimismo, tras el ataque, la Cancillería iraní declaró que Irán se considera "autorizado y obligado" a defenderse de "acciones agresivas" basándose en la Carta de la ONU.De acuerdo con el Ministerio de Exteriores, el apoyo militar y político de Estados Unidos y algunos países occidentales a Israel "es la principal causa de tensión e inseguridad en la región".Cabe destacar, que el Ministerio de Defensa sirio declaró que los sistemas de defensa antiaérea del país igualmente habían derribado varios misiles israelíes que tenían como objetivo las zonas central y meridional de Siria.Los bombardeos de Israel tuvieron lugar tras el ataque de Irán contra Israel el 1 de octubre, en el que se dispararon unos 200 misiles balísticos contra el Estado judío. Teherán declaró que se trataba de una represalia contra Israel por el asesinato de un comandante iraní y de dirigentes de Hizbulá y Hamás.

