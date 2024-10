https://noticiaslatam.lat/20241026/llegar-a-marte-comiendo-verduras-frescas-cientificos-rusos-podrian-hacerlo-posible-1158552787.html

¿Llegar a Marte comiendo verduras frescas? Científicos rusos podrían hacerlo posible



La investigadora destaca que su singularidad reside en su estructura modular. "Los bloques individuales pueden montarse y desmontarse como un constructor, eligiendo un tamaño y una ubicación convenientes", explica, subrayando que el sistema es muy autónomo y la participación de la tripulación es mínima.Gross señala que el invernadero en desarrollo es más económico que otros y puede utilizarse no solo en el espacio, sino también en el Ártico, por ejemplo.¿Qué tipos de plantas se pueden cultivar en un invernadero?El invernadero permite cultivar cualquier planta de hasta 30 cm de altura, por ejemplo, guisantes, variedades enanas de tomates y pimientos, microvegetales y otros, detalla la especialista.Algunos creen que es tan caro cultivar alimentos en el espacio que solo resulta económicamente viable cuando el vuelo es muy lejano, por ejemplo, a Marte u otros planetas. En cuanto a la Luna o la Estación Espacial Internacional (EEI), opinan que podría resultar más barato llevar provisiones desde la Tierra.En este sentido, Gross subraya que los suministros procedentes de la Tierra no podrán proporcionar a los cosmonautas alimentos frescos en su totalidad, por eso es necesario que algo comestible crezca en la ISS."Los productos que llevan mucho tiempo en un cosmódromo, una vez en la estación, en condiciones extremas, estarán expuestos además a radiaciones, temperatura, vibraciones. Por tanto, los productos frescos son siempre una opción ganadora", añade.¿Cómo se almacenarán las plantas en una nave espacial?En la denominada casa de plantas cada una se guarda en cajas individuales selladas. En las palabras de Gross, la ventaja de este método de almacenamiento es que las últimas no son herméticas, y las plantas recibirían el mismo oxígeno que respiran los cosmonautas en el compartimento habitable. "Las puertas se pueden abrir libremente y son necesarias para proteger las plantas de daños externos y mantener una humedad y temperatura constantes. Los cosmonautas pueden abrir las puertas y trabajar con las plantas, sin que sufran ningún daño", aclara.Para entender cómo reacciona una planta a las condiciones del espacio, los científicos realizan una serie de experimentos con herramientas especiales. "Tenemos una centrifugadora que simula el despegue, las vibraciones y la sobrecarga de una nave espacial. A continuación, colocamos las plantas en un clinostato, que elimina los efectos de la atracción gravitatoria sobre su crecimiento. También podemos cambiar el campo magnético de acuerdo con el ciclograma de vuelo, es decir, podemos engañar a nuestras plantas, creando para ellas unas condiciones que prácticamente no difieren de las del vuelo espacial", explica Gross.Gross enfatiza que el invernadero sería adecuado también para misiones de largo alcance, como la construcción de una base en la Luna o una misión a Marte."Originalmente, lo construimos precisamente con ese fin, y nuestras instalaciones de pruebas nos permiten simular las condiciones de vuelo incluso hasta Marte", confirma la investigadora.¿Tiene este invernadero una vida útil?La analista explica que estos aparatos podrían funcionar durante mucho tiempo y, si algo se rompe, los cosmonautas podrán repararlo fácilmente.De acuerdo con sus palabras, la principal singularidad del desarrollo es que anteriormente, en el marco de un único invernadero, nadie había combinado tantos experimentos a la vez (con radiación, campo electromagnético, gravedad y otros)."Y esa es la principal característica distintiva", resume Gross.

