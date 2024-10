https://noticiaslatam.lat/20241014/la-nasa-investiga-si-hay-vida-en-una-luna-de-jupiter-1158240167.html

La NASA investiga si hay vida en una luna de Júpiter

De acuerdo con la agencia, la misión no buscará directamente señales de vida, pero tratará de encontrar indicios de habitabilidad en el satélite natural."Europa es uno de los lugares más prometedores para la búsqueda de vida más allá de la Tierra", dijo en rueda de prensa una funcionaria de la NASA, Gina DiBraccio. En cuanto a la sonda, se trata de la más grande diseñada por la NASA para la exploración interplanetaria, pues alcanza 30 metros de largo con sus paneles solares extendidos, que fueron diseñados para captar la débil luz en el camino hacia el astro.Además, Europa Clipper lleva consigo diversos instrumentos ultra sofisticados como cámaras, espectógrafos, radares y un magnetómetro. En ese sentido, la misión tiene el propósito de determinar la estructura y composición de la superficie congelada de la luna, así como su profundidad y hasta la salinidad de un posible océano. Lo anterior para indagar si Europa posee los tres ingredientes necesarios para la vida tal como la conocemos en la Tierra: agua, energía y algunos compuestos químicos. De esa manera, si dichos ingredientes estuvieran presentes, los expertos de la NASA sostienen que la vida podría existir en el océano bajo la forma de bacterias primitivas. Sin embargo, el científico adjunto de la misión, Bonnie Buratti, explicó que estarán en lo profundo del agua, sin que la sonda pueda verla. Con todo, si Europa Clipper descubre que la luna no es habitable, eso también abriría cuestiones interesantes para los científicos. "Eso también abriría la vía a una serie de cuestiones: ¿Por qué pensamos eso y por qué no está ahí?", señaló Nikki Fox, administradora asociada de la NASA.Con una inversión de 5.200 millones de dólares y con 5 años y medio para llegar a la luna, la misión recorrerá 2.900 millones de kilómetros y, una vez que llegue a Europa, permanecerá cuatro años realizando 49 sobrevuelos a unos 25 kilómetros de la superficie del satélite natural.

