Rusia se muestra dispuesta a buscar compromisos razonables para resolver la crisis ucraniana

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia está dispuesta a buscar y hacer compromisos razonables para solucionar el conflicto ucraniano, declaró el presidente de Rusia, Vladímir...

El mandatario agregó que no quiere "entrar en detalles", ya que faltan las negociaciones sustantivas por el rechazo de Kiev. A juicio de Putin, las autoridades ucranianas actúan de manera irracional y es difícil pronosticar sus acciones, por lo que "es imposible hacer planes sobre esta base". Por lo tanto, continuó, es prematuro hablar si Moscú y Kiev pueden llegar a un acuerdo. Asimismo, Putin advirtió que el grado de la confrontación con el bloque occidental por Ucrania se mantiene sin cambios."El grado de la confrontación con Rusia no disminuye, Occidente sigue enviando armamento [a Ucrania]", puntualizó.El 23 de octubre, el Reino Unido, país que forma parte de la OTAN, prometió financiar la adquisición de drones navales para Ucrania por un monto de 155 millones de dólares. El 21 de octubre, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció más suministros militares a Kiev por otros 400 millones de dólares.Putin subrayó que Occidente, en alusión a Estados Unidos y los países de su órbita, busca, de hecho, vencer a Rusia en el conflicto.Putin prevé estudiar materiales sobre Ucrania que le entregó Turquía en KazánEl presidente ruso también aseguró que estudiará los materiales sobre Ucrania que le entregó Turquía durante la cumbre del grupo BRICS en Kazán. Putin reveló que su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, le había entregado iniciativas correspondientes en el marco del evento.En sus palabras, eso ha ocurrido en varias ocasiones y ahora hay que resolver "si [los ucranianos] están preparados o no, para qué están preparados"."Solo hace falta tiempo para considerar en detalle las propuestas que llegaron de la parte turca", resumió.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial de Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Hasta la fecha, Ucrania ha condicionado el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea, que se unió a Rusia en marzo de 2014. A mediados de junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Volodímir Zelenski, por su parte, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.

