"Occidente está sobrerrepresentado": las razones detrás de la propuesta de Maduro de reformar la ONU

Sputnik Mundo

En la reciente XVI Cumbre de los BRICS, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, hizo un llamado contundente para refundar el Sistema de las Naciones Unidas... 25.10.2024, Sputnik Mundo

El mandatario criticó la falta de representatividad y eficacia en el actual sistema multilateral, especialmente frente a las políticas coercitivas y el control ejercido por algunas potencias.El mandatario suramericano también tuvo cuestionamientos para el sistema de justicia internacional."¿Dónde está la Corte Internacional de Justicia? ¿O es que fue creada solo para perseguir a los países del sur? ¿Dónde está el sistema de Justicia de Naciones Unidas? ¿Solo [sirve] para sacar documentos, comunicados? ¿Y la vida de los niños y las niñas de Palestina no valen?", enfatizó.Maduro solicitó a los países presentes en la cumbre "alzar con fuerza la voz" y buscar "un plan práctico y audaz" para una refundación del sistema de la ONU que "agoniza ante el surgimiento de corrientes nazis y fascistas a lo largo de esta coyuntura histórica tan dolorosa".Una propuesta histórica de reformaEl sociólogo y analista del medio digital Misión Verdad, Franco Vielma, analiza en entrevista para Sputnik la postura del mandatario venezolano y los elementos estructurales que convierten al actual sistema en un modelo obsoleto y poco funcional."La política exterior de la Venezuela bolivariana, desde hace más de 20 años, ha propuesto un cambio en la institucionalidad y en los mecanismos del sistema de Naciones Unidas", destaca Vielma, recordando que Hugo Chávez ya había advertido en su momento sobre la urgencia de revisar el funcionamiento de la ONU. Vielma sostiene que esta propuesta de reforma no es nueva, sino que se trata de una postura reiterativa de Caracas."Lamentablemente para el mundo, el tiempo le dio la razón", señala, refiriéndose a cómo las estructuras de poder en la ONU permanecen arraigadas en el contexto de 1945 y no representan las correlaciones demográficas, económicas y políticas actuales.Para Vielma, el avance de bloques como el BRICS refleja la evolución de nuevas dinámicas de poder global que no encuentran una correspondencia en el sistema multilateral vigente. "El mundo de hoy tiene a los países emergentes, a BRICS y a otros actores que componen la mayoría global. Estas naciones tienen un peso que no se ve representado en las decisiones de las instituciones que componen el sistema, teóricamente multilateral, de las instituciones mundiales", afirma Vielma, destacando que esta falta de representación aumenta el riesgo de una "pérdida de consensos" y una "inutilidad institucional" en la ONU.La estructura de poder en la ONU: un obstáculo para la justicia globalUno de los problemas fundamentales que Vielma observa en la ONU es el dominio que Estados Unidos ejerce a través del unilateralismo. Vielma enfatiza la desigualdad estructural en el Consejo de Seguridad, en el que ciertos miembros con poder de veto, especialmente Estados Unidos, bloquean cualquier medida que pudiera ir en contra de sus intereses. "Estados Unidos vetaría siempre en ese Consejo cualquier resolución que pueda afectarlo", asevera, argumentando que la composición y los mecanismos del Consejo son vestigios de un tiempo pasado, inadecuados para enfrentar los retos actuales del multilateralismo. Para Vielma, este poder de veto representa un "nudo crítico" que impide decisiones justas y efectivas en el ámbito internacional.El genocidio en Gaza es un mensaje de impunidadVielma reflexiona sobre la situación en Gaza como un episodio que evidencia la impotencia de la ONU frente a los crímenes de guerra."El propio genocidio que comete Israel es ya es un claro mensaje al mundo, que implica una burla descarada al Sistema de Naciones Unidas", sentencia. El experto pondera que Israel actúa con total libertad debido a la falta de sanciones efectivas y la complicidad o pasividad de los actores internacionales que deberían frenarlo. Este contexto, a juicio del analista, refleja cómo la ONU ha fracasado en su misión de mantener la paz y la justicia. La necesidad de una ONU al servicio de los pueblosImaginando un posible modelo de Naciones Unidas reformado, Vielma argumenta que el organismo debería tener un Consejo de Seguridad verdaderamente representativo de las demografías y economías actuales, y no de un mundo que quedó en el pasado. Vielma también aboga por una Asamblea General con mayor incidencia, en la que las decisiones de una mayoría calificada tengan un impacto real en los conflictos y crisis internacionales. Sin embargo, uno de los problemas que señala como particularmente grave es la creciente influencia de actores privados en el funcionamiento de la ONU."Quizá uno de los problemas más graves en la ONU hoy, es que está siendo carcomida por la "oenegización" de los órganos burocráticos y de consulta de la ONU. El multilateralismo y el rol de los Estados está siendo reemplazado por el enfoque multistakeholders", concluye, refiriéndose a cómo el financiamiento privado, basado en objetivos geopolíticos, ha distorsionado la misión inicial de la ONU.

