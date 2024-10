https://noticiaslatam.lat/20241025/lo-entiende-todo-que-hay-detras-del-modo-de-actuar-de-guterres-respecto-a-la-reforma-de-la-onu-1158525913.html

"Lo entiende todo": ¿qué hay detrás del modo de actuar de Guterres respecto a la reforma de la ONU?

Sputnik Mundo

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, es consciente de la necesidad de reformar la estructura de la organización, declara a Sputnik el senador...

La presencia de Guterres en la XVI Cumbre de los BRICS fue muy significativa, indicó el vicepresidente del Comité de Asuntos Exteriores del Consejo de la Federación (Cámara Alta del Parlamento de Rusia). El secretario general comprende la necesidad de introducir cambios en el sistema de la ONU, añade.De acuerdo con el senador, Guterres "adoptará una postura prudente" y estará atento a la evolución de la situación. Asimismo, agrega que las reformas no implican un rechazo total del antiguo sistema, sino solo la introducción de algunos cambios. El senador ruso profundizó en que el grupo BRICS no es una estructura opuesta a la ONU, sino que solo propone nuevos mecanismos para el funcionamiento del sistema internacional, subraya Dzhabárov.La reforma de la ONU se ha convertido en uno de los principales temas de debate en la escena global. Como en muchas otras cuestiones, la comunidad internacional está dividida en dos campos.Mientras que EEUU favorece el tipo de cambios que le consolidarían como el llamado "primer actor", Rusia, junto con los países del sur global, los países BRICS, están impulsando la idea de la multipolaridad en las estructuras decisivas de la escena internacional, precisa.Muchos otros países no están contentos con la situación actual, mientras que su peso en la arena internacional se ha multiplicado en la última década, subraya. Indica que, sobre todo, han aumentado su participación en la economía mundial y en el volumen de negocios comerciales.El pasado 24 de octubre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, mantuvieron una reunión al margen de la Cumbre de los BRICS en la ciudad rusa de Kazán.Uno de los temas claves en las negociaciones fue la reforma de la ONU, ya abordada por Putin durante la Cumbre de los BRICS en el formato BRICS Plus. El presidente ruso destacó la urgencia de reformar los institutos de desarrollo de la ONU y las estructuras financieras globales. Igualmente, subrayó que la ONU sigue siendo la única organización internacional verdaderamente universal en la actualidad.

