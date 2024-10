https://noticiaslatam.lat/20241024/putin-indica-que-las-fuerzas-acostumbradas-a-dominar-obstruyen-la-transicion-al-mundo-multipolar-1158489192.html

Putin indica que las fuerzas "acostumbradas a dominar" obstruyen la transición al mundo multipolar

Putin indica que las fuerzas "acostumbradas a dominar" obstruyen la transición al mundo multipolar

24.10.2024

Putin cuestionó "el orden mundial basado en reglas" que Occidente intenta imponer a la comunidad internacional. El presidente ruso consignó que detrás de esa cortina de humo del llamado orden mundial basado en reglas están "los intentos de Occidente de contener a los competidores emergentes y el avance independiente de los países de África, Asia y América Latina"."Para ello recurren a las sanciones unilaterales ilegales, al proteccionismo sin tapujos, a la manipulación de los mercados de divisas y de valores, a la injerencia en los asuntos internos con el argumento de la preocupación por la democracia y los derechos humanos, y a la lucha contra el cambio climático", subrayó.Esos métodos, indicó, "llevan al surgimiento de nuevos conflictos y a la exacerbación de las viejas contradicciones".El gobernante ruso igualmente destacó la relevancia de mecanismos financieros alternativos libres de imposiciones unilaterales. El mandatario también llamó a "establecer un intercambio de tecnologías y conocimientos avanzados, así como desarrollar y aumentar la capacidad de nuevos corredores de transporte internacionales".Asimismo, abordó el tema de situación en Oriente Medio, calificándola de "preocupante". El aumento de tensiones en la región la pone al borde de una guerra a gran escala, apuntó mandatario ruso al instar a poner fin a la violencia en esta parte del mundo."Los combates que empezaron hace un año en [la Franja de] Gaza se extendieron ahora hacia el Líbano, se vieron afectados también otros países de la región, creció bruscamente el grado de confrontación entre Israel e Irán. Parece una reacción en cadena y pone a todo Oriente Medio al borde de una guerra a gran escala", declaró Putin.Igualmente, durante su discurso, el presidente ruso declaró que la idea de infligir una derrota estratégica a Rusia proviene de cálculos ilusorios de aquellos que no conocen la historia del país. Añadió que Ucrania está siendo utilizada para la creación de amenazas críticas para la seguridad rusa."Uno de estos ejemplos es Ucrania, que está siendo utilizada [por Occidente] para crear amenazas críticas a la seguridad de Rusia, ignorando nuestros intereses vitales, las preocupaciones justas sobre la violación de los derechos del pueblo ruso, y ahora no ocultan el objetivo de infligir una derrota estratégica a nuestro país", aseveró Putin.Igualmente, indicó que la ONU tiene que seguir ejerciendo el papel primordial en el mantenimiento de la paz y la seguridad. Mientras tanto, hizo hincapié en la necesidad de reformar instituciones de desarrollo de la ONU y las estructuras financieras. A este respecto, Putin aboga por una mayor representación de países de Asia, África y América Latina en el Consejo de Seguridad de la organización internacional.Este 24 de octubre, tiene lugar la primera y segunda sesión plenaria de la XVI Cumbre del grupo BRICS en el formato BRICS Plus, que reúne a jefes de Estado y de Gobierno y representantes de alto nivel de los 10 países miembros de los BRICS y de otros 26 Estados.La XVI Cumbre del grupo tiene lugar en la ciudad rusa de Kazán del 22 al 24 de octubre. El asesor presidencial, Yuri Ushakov, considera el evento como el mayor foro de política exterior celebrado jamás en Rusia. Unos 34 países, de acuerdo con él, desean unirse al grupo o cooperar de alguna forma con los BRICS.

