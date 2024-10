https://noticiaslatam.lat/20241025/colision-de-avion-espia-ep-3e-aries-ii-muestra-del-desprecio-de-eeuu-por-la-soberania-territorial-1158540361.html

Exhibir el avión espía Aries II muestra el "desprecio de EEUU por la soberanía territorial" de China

Exhibir el avión espía Aries II muestra el "desprecio de EEUU por la soberanía territorial" de China

La exhibición en un museo de un avión espía de Estados Unidos que colisionó contra un caza chino es un recordatorio del "desprecio de EEUU por la soberanía...

El medio chino relata que retoma la información de la prensa estadounidense sobre que el avión espía EP-3E Aries II, que se estrelló con un caza chino en 2001 en el mar de China meridional, llegó al Pima Air & Space Museum de Tucson, Arizona, para su futura exhibición.Aunque aún no hay detalles sobre la exhibición, el diario chino considera que en ella debería informarse que el incidente se produjo sobre la zona económica exclusiva de China y no sobre la de EEUU. Además, que los 24 miembros del personal estadounidense a bordo del avión espía fueron devueltos sanos y salvos a su nación tras las negociaciones, mientras que el piloto chino Wang Wei no pudo regresar."La mayor lección de este trágico suceso es el desprecio de EEUU por la soberanía territorial y las preocupaciones de seguridad nacional de China, obstinándose en seguir su propio camino bajo la bandera de la 'libertad de sobrevuelo'. La responsabilidad del incidente recae enteramente en EEUU, y este avión sirve como prueba", publica el Global Times.El diario agrega que ese suceso no ha servido como un aprendizaje para EEUU, pues, asegura, en los últimos años, las actividades de reconocimiento militar estadounidenses dirigidas a China en el mar de China meridional se han vuelto cada vez más agresivas."Con el telón de fondo de las cambiantes relaciones entre China y Estados Unidos y la situación interna del país, las continuas acciones provocadoras del Ejército estadounidense crean una amenaza constante de desencadenar un suceso similar al ocurrido en 2001, o potencialmente un incidente aún más significativo", advierte el diario.

