https://noticiaslatam.lat/20240919/reconocen-en-eeuu-que-china-los-supera-comenzamos-a-perder-dominio-militar-1157613143.html

Reconocen en EEUU que China los supera: "Comenzamos a perder dominio militar"

Reconocen en EEUU que China los supera: "Comenzamos a perder dominio militar"

Sputnik Mundo

WASHINGTON (Sputnik) — El Ejército estadounidense está siendo superado por China en capacidades militares clave y podría encontrarse en el lado perdedor de una... 19.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-19T00:08+0000

2024-09-19T00:08+0000

2024-09-19T00:08+0000

defensa

eeuu

🛡️ fuerzas armadas

china

seguridad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/108360/04/1083600423_0:136:4638:2745_1920x0_80_0_0_0a203e5d7e07c58a558acf38f0d876a5.jpg

Añadió que China puede construir más barcos y armas nucleares en un año que Washington en una década. Si el Pentágono no puede moverse a velocidad y escala, "perderá", dijo Harman. Además de sus crecientes y modernizadas fuerzas convencionales y estratégicas, China se infiltró en las redes de infraestructura crítica de EEUU para impedir o disuadir a Washington de atacarla, afirmó. El público estadounidense no es consciente de las consecuencias de un ataque en el país y el gobierno no está preparado para detenerlo, advirtió Harman. El Congreso de Estados Unidos creó la comisión para realizar una revisión independiente de la Estrategia de Defensa Nacional de 2022.

https://noticiaslatam.lat/20240814/china-insta-a-investigar-los-casos-de-abusos-sexuales-a-palestinos-por-el-ejercito-israeli-1156824037.html

eeuu

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, 🛡️ fuerzas armadas, china, seguridad