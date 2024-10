https://noticiaslatam.lat/20241022/vicepresidenta-de-la-eurocamara-obliga-a-diputada-a-quitarse-un-panuelo-palestino--video-1158440516.html

Vicepresidenta de la Eurocámara obliga a diputada a quitarse un pañuelo palestino | Video

Vicepresidenta de la Eurocámara obliga a diputada a quitarse un pañuelo palestino | Video

Sputnik Mundo

La vicepresidenta de la Eurocámara, Christel Schaldemose, le pidió a la eurodiputada española de Podemos, Irene Montero, que se quitara la kufiya palestina que... 22.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-22T22:40+0000

2024-10-22T22:40+0000

2024-10-22T22:40+0000

internacional

🌍 europa

irene montero

israel

hamás

🌍 oriente medio

genocidio

franja de gaza

palestina

parlamento europeo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/16/1158440937_0:379:2048:1531_1920x0_80_0_0_ed470d598137eb9cca34907e706a54e3.jpg

"La siguiente oradora es la señora Montero, pero antes, por favor, quítese la bufanda", dijo Christel Schaldemose antes de concederle la palabra a la europarlamentaria. La política española acató la exigencia de Schaldemose, al tiempo que le espetó que las normas internacionales también impiden los genocidios, pero, según ella, Europa está apoyando uno: el de Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. "Señora presidenta, las normas internacionales también impiden los genocidios y aquí está Europa apoyando uno. Esa norma no la cumplen", aseveró Irene Montero. La exministra de Igualdad de España también se refirió a los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL), a los que calificó como actos de guerra contra países europeos que, sin embargo, han quedado sin respuesta por parte de Europa. "Si ustedes llaman genocidio al genocidio, si dejan de participar de la propaganda sionista diciendo que Israel tiene derecho a defenderse, entonces el Estado terrorista de Israel tendrá que dejar de arrasar escuelas, hospitales, campos de refugiados, tendrá que dejar de bombardear Líbano con fósforo blanco y de quemar vivas a personas en hospitales", criticó la también psicóloga. Y añadió que, ante la "barbarie retransmitida en directo", nadie en Europa podrá alegar que no lo sabía. "¿Para qué sirve Europa si dejan que se imponga el más fuerte pisoteando la dignidad de la humanidad y también la legalidad internacional? Ustedes pueden practicar un embargo total de armas y romper relaciones con Israel y si no lo hacen, son cómplices", finalizó Irene Montero. El 7 de octubre de 2023, el movimiento palestino Hamás coordinó un ataque contra más de 20 comunidades israelíes que resultó en el asesinato de unos 1.200 israelíes, alrededor de 5.500 heridos y la captura de 253 rehenes, de los que cerca de 100 han sido liberados en intercambios de prisioneros.En represalia, Israel le declaró la guerra Hamás y emprendió una serie de bombardeos sobre infraestructura civil de la Franja de Gaza. Hasta la fecha, la ofensiva israelí suma más 42.500 palestinos asesinados —la mayoría mujeres, niños y ancianos— y más de 99.500 heridos.A lo anterior se suma que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) invadieron a principios de octubre el sur del Líbano, en donde sostienen combates con el movimiento chií Hizbulá.Esta organización, junto con el movimiento palestino Hamás en la Franja de Gaza, las fuerzas hutíes del movimiento Ansarolá en Yemen y las milicias proiraníes de Irak y Siria, forma parte del llamado 'eje de resistencia' contra el Estado hebreo en Oriente Medio y lleva un año lanzando cohetes a las zonas del norte de Israel en solidaridad con la causa palestina.La incursión terrestre sigue a dos oleadas de detonaciones de dispositivos de control remoto a lo largo del Líbano —que el movimiento libanés atribuye a Israel— y una campaña de bombardeos aéreos para descabezar a Hizbulá, cuyo dirigente histórico, Hasán Nasralá, fue asesinado en un ataque israelí con bombas antibúnkeres sobre un edificio residencial de Beirut. La capital libanesa no sufría bombardeos israelíes desde la guerra de 2006.En el marco de dicha escalada, las FDI han atacado en reiteradas ocasiones, desde principios de octubre, a la misión de paz de la ONU en el Líbano. En dichos ataques, cuatro soldados, de Indonesia y Sri-Lanka, resultaron heridos los días 10 y 11 de octubre. Un quinto militar, del que no se especifica su origen, fue alcanzado por una bala en la madrugada del 12 de octubre.Para el 20 de octubre, la escalada del conflicto entre Israel e Hizbulá había provocado al menos 2.464 personas asesinadas y más de 11.530 heridos, según el Ministerio de Salud libanés.

https://noticiaslatam.lat/20241018/el-numero-de-muertos-en-gaza-supera-los-42500-desde-el-inicio-de-los-ataques-israelies-1158342363.html

https://noticiaslatam.lat/20241022/los-ataques-israelies-dejan-al-menos-4-muertos-y-24-heridos-en-un-edificio-residencial-en-beirut-1158418897.html

https://noticiaslatam.lat/20241013/mejor-sin-testigos-que-busca-israel-atacando-a-las-fuerzas-de-paz-de-la-onu-en-libano-1158208936.html

israel

franja de gaza

palestina

españa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, irene montero, israel, hamás, 🌍 oriente medio, genocidio, franja de gaza, palestina, parlamento europeo, política, españa