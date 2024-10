https://noticiaslatam.lat/20241024/los-brics-no-se-disputan-la-hegemonia-global-trabajan-en-funcion-de-un-interes-compartido-1158483492.html

Los BRICS no se disputan la hegemonía global: "Trabajan en función de un interés compartido"

Los BRICS no se disputan la hegemonía global: "Trabajan en función de un interés compartido"

Sputnik Mundo

Los primeros resultados de la XVI cumbre de los BRICS+ —que se celebra en la ciudad rusa de Kazán— consolidan las bases de un "nuevo sistema internacional... 24.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-24T11:00+0000

2024-10-24T11:00+0000

2024-10-24T11:00+0000

internacional

política

eeuu

occidente

brics

la xvi cumbre de los brics en rusia (2024)

rusia

dólar

desdolarización

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/17/1158469200_159:7:2843:1517_1920x0_80_0_0_5a3de1828fac06cf1df87c1c000f2960.jpg

Hasta el momento, la cumbre de los BRICS+ ha sido exitosa para los países miembros, sus socios y sus invitados, porque se percibe ahora más que nunca un camino claro para "poder dejar a un lado el uso del dólar", divisa que ha sido utilizada por Estados Unidos para mantener su hegemonía global, dice a Sputnik Mauricio Estévez, doctor en Ciencias Sociales y maestro en Relaciones Internacionales por la UAM.El internacionalista dijo que es importante que los países aliados del grupo estudien la posibilidad de crear el sistema transfronterizo independiente de pagos y depósitos BRICS Clear, para que de ese modo Washington deje de utilizar al dólar como un "instrumento de poder".Respecto a las sanciones occidentales contra Rusia y otros países que van en contra de los intereses estadounidenses, el académico respaldó la preocupación de los BRICS+ sobre su impacto negativo y criticó que estas "medidas a modo" perjudiquen a las poblaciones de las naciones castigadas e incluso afecten a las economías de los países que las impulsan. Consideró que, pese a las sanciones económicas de Occidente por el conflicto en Ucrania, Rusia "no ha dejado de crecer" económicamente y ha buscado formas alternativas de mantener sus relaciones comerciales con países de todo el mundo, incluyendo a "socios estratégicos" como son la India y China, integrantes fundadores de los BRICS. Una postura política en favor del sur globalAsimismo, resaltó que, partiendo de una base económica y comercial, los BRICS+ también asumieron una condición política, "sin saltarse" el marco de la Carta de las Naciones Unidas, para contribuir con el posicionamiento de buena parte de los países del mundo en la solución de los conflictos que se están desarrollando en Europa, Asia y Oriente Medio.El académico estimó también que la presencia del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en la cumbre, "fortalece la presencia de los países latinoamericanos", además de otorgar un impulso a las intenciones de Cuba, Bolivia y Nicaragua para participar en el bloque y acompaña la "proyección global" de Brasil como representante de la región."Rusia no está aislada"Julio Peña Vega, responsable del posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo a Sputnik que la cumbre muestra una "reconfiguración económica y política" al abordarse temas como las inversiones y el comercio internacional, y resaltó la petición para reformar el Consejo de Seguridad de la ONU.También aseguró que la XVI Cumbre de los BRICS+ envía un "mensaje fuerte" de que Rusia y su presidente, Vladímir Putin, no se encuentran aislados, como se ha señalado desde Occidente. Al contrario: la solidez del grupo demuestra que Moscú tiene respaldo en una alianza económicamente fuerte, particularmente marcada por las buenas relaciones entre Rusia y China. Peña Vega observó que la cumbre exhibe que "el mundo está cambiando" con la llegada de nuevos líderes. Por ello, asume que podría ser un punto de partida para un nuevo orden mundial.

https://noticiaslatam.lat/20241023/brics-apoyan-deseo-de-africa-asia-y-america-latina-de-aumentar-su-rol-en-asuntos-globales-1158469497.html

https://noticiaslatam.lat/20241023/los-brics-acordaron-los-criterios-para-los-estados-socios-del-grupo-1158459046.html

https://noticiaslatam.lat/20241023/putin-destaca-la-gran-autoridad-e-influencia-de-los-brics-en-la-escena-mundial-1158459237.html

https://noticiaslatam.lat/20241023/vice-primer-ministro-serbio-no-ve-futuro-en-la-ue-y-senala-a-los-brics-como-alterativa-1158471629.html

eeuu

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Carlos Martínez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/06/1157318895_5:0:318:313_100x100_80_0_0_79b499ad05dfe6780c6fc692a560bf89.jpg

Carlos Martínez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/06/1157318895_5:0:318:313_100x100_80_0_0_79b499ad05dfe6780c6fc692a560bf89.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Carlos Martínez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/06/1157318895_5:0:318:313_100x100_80_0_0_79b499ad05dfe6780c6fc692a560bf89.jpg

política, eeuu, occidente, brics, la xvi cumbre de los brics en rusia (2024), rusia, dólar, desdolarización