https://noticiaslatam.lat/20241024/el-comportamiento-actual-de-la-cupula-ucraniana-es-muy-irracional-sentencia-putin-1158507758.html

"El comportamiento actual de la cúpula ucraniana es muy irracional", sentencia Putin

"El comportamiento actual de la cúpula ucraniana es muy irracional", sentencia Putin

Sputnik Mundo

KAZÁN (Sputnik) — El liderazgo de Ucrania actúa de manera irracional a la hora de implementar su política, declaró este 24 de octubre el presidente de Rusia... 24.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-24T21:25+0000

2024-10-24T21:25+0000

2024-10-24T21:25+0000

defensa

ucrania

vladímir putin

política

moscú

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/18/1158507981_0:0:2954:1662_1920x0_80_0_0_67a19bf05f1d2d8ee6c074f62074c8e1.jpg

En particular, recordó que, en algún momento, Turquía, citando a los ucranianos, propuso una iniciativa para garantizar la navegación segura en el mar Negro, y Rusia la aceptó. Sin embargo, prácticamente al día siguiente Kiev declaró que se negaba a negociar con Moscú. En opinión de Putin, Ucrania no está interesada en negociar la paz con Rusia, ya que esto llevaría a la necesidad de levantar la ley marcial y celebrar inmediatamente las elecciones presidenciales. Putin enfatizó que la cúpula de Ucrania no está lista para dar estos pasos ni tampoco trabajar en beneficio de su pueblo. La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades, tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas. Moscú en repetidas ocasiones se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Kiev. A mediados de junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. El líder ucraniano, Volodímir Zelenski, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.

https://noticiaslatam.lat/20241024/lazos-bilaterales-se-desarrollan-constantemente-putin-y-arce-se-reunen-en-la-cumbre-de-los-brics--1158504282.html

https://noticiaslatam.lat/20241024/una-alternativa-para-poder-hacer-las-cosas-de-diferente-manera-arce-elogia-la-labor-los-brics-1158501495.html

ucrania

moscú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, vladímir putin, política, moscú, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania