https://noticiaslatam.lat/20241024/una-alternativa-para-poder-hacer-las-cosas-de-diferente-manera-arce-elogia-la-labor-los-brics-1158501495.html

"Una alternativa para poder hacer las cosas de diferente manera": Arce elogia la labor de los BRICS

"Una alternativa para poder hacer las cosas de diferente manera": Arce elogia la labor de los BRICS

Sputnik Mundo

Para Bolivia es un honor participar en un evento de tal magnitud, declaró a Sputnik el presidente boliviano, Luis Arce, refiriéndose a la XVI Cumbre de los... 24.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-24T17:46+0000

2024-10-24T17:46+0000

2024-10-24T21:14+0000

américa latina

rusia

luis arce

bolivia

la xvi cumbre de los brics en rusia (2024)

kazán

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/18/1158501878_0:534:960:1074_1920x0_80_0_0_046e46326e28b2d59a62872b02bdb17b.jpg

Arce destacó que los países miembros de los BRICS tienen la oportunidad de hablar, de ser escuchados y de presentar sus sugerencias sobre hacia dónde deben dirigirse."Es importante consolidar y mostrar al planeta entero que hay una alternativa, que no hay un solo camino, sino que hay una alternativa para poder hacer las cosas de diferente manera, pero de manera más justa, más equitativa, con mayores oportunidades, especialmente para los países que nunca tuvimos la oportunidad de ser escuchados", declaró el mandatario.Arce tildó la XVI Cumbre de los BRICS de "altamente positiva", al subrayar que "es un día histórico".Arce enfatizó que Bolivia se siente honrada de estar participando en un evento de esta magnitud."Nosotros también nos sentimos parte [del evento] y queremos seguir contribuyendo para que esto siga creciendo y siga un bloque que (...) se está enfrentando a los cambios que hay en el mundo, en el planeta, en este momento", agregó.Algunos países difunden rumores de que Rusia está supuestamente aislada debido a las sanciones impuestas contra ella tras el comienzo de la operación militar especial de Ucrania. En este sentido, Arce subrayó que Rusia, al igual que el grupo BRICS, no está sola."Creo [que] lo más rescatable es que a convocatoria de los países BRICS nos hemos venido acá [para asistir a la cumbre], demostrando solamente que Rusia no está sola, sino que el BRICS no está solo, sino que hay muchos países más que quieren formar parte, que quieren adherirse, que quieren estar involucrados en la conformación de nuestro nuevo bloque", explicó el presidente.En conclusión, Arce enfatizó que la realidad va a ir demostrando que Rusia no está sola.Rusia asumió el pasado 1 de enero la presidencia rotatoria de los BRICS para 2024, año que empezó con la admisión de nuevos miembros. Además de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, en el grupo ingresaron Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos en 2024. De esta manera, la asociación representa actualmente a casi la mitad de la población mundial, el 40% de la producción global de petróleo y alrededor del 25% de la exportación de bienes.

bolivia

kazán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Daria Yuryeva

Daria Yuryeva

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

"Una alternativa para poder hacer las cosas de diferente manera": Arce elogia la labor los BRICS Sputnik Mundo "Una alternativa para poder hacer las cosas de diferente manera": Arce elogia la labor los BRICS 2024-10-24T17:46+0000 true PT2M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daria Yuryeva

rusia, luis arce, bolivia, la xvi cumbre de los brics en rusia (2024), kazán, видео