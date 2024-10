https://noticiaslatam.lat/20241023/venezuela-podria-potenciar-su-impacto-en-la-geopolitica-mundial-si-ingresa-a-los-brics-1158478145.html

Venezuela podría "potenciar su impacto en la geopolítica mundial" si ingresa a los BRICS

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra en Kazán, Rusia, para participar en la XVI Cumbre de los BRICS+, consolidando así el rol estratégico...

Esta participación en la cumbre no solo refuerza las alianzas internacionales de Venezuela, sino que también se ha convertido en un escenario que refleja, según diversos analistas políticos venezolanos, la derrota de los planes desestabilizadores impulsados por sectores de la oposición interna. La reconfiguración interna de las fuerzas políticas en Venezuela, en especial tras el anuncio de la supuesta salida de la dirigente María Corina Machado a España, señala un cambio de paradigma en la dinámica opositora y marca un punto de inflexión de cara a los retos políticos del país. La participación de Nicolás Maduro es una manifestación de cómo el chavismo ha logrado neutralizar los constantes intentos de desestabilización tanto a nivel interno como internacional, pero también le plantea desafíos de cara a un año 2025 signado por mega elecciones regionales, municipales y legislativas, observan en entrevista con Sputnik los analistas Armando Carrieri y Enrique Ochoa Antich. ¿No hay oposición unificada?"El panorama de la oposición venezolana es profundamente fragmentado", señala Armando Carrieri. La reciente noticia de que Machado habría salido del país para refugiarse en España, simboliza el fracaso de un sector opositor que no ha podido trascender el discurso violento y conspirativo. Según Carrieri, este sector "nunca ha logrado construir una estructura política sólida. Vente Venezuela, el partido de Machado, es más una entidad financiera que una organización política. Está diseñada para captar recursos internacionales mediante fundaciones y ONG, en lugar de articular una verdadera plataforma electoral".Por otro lado, el analista también señala que dentro de la oposición venezolana existe una corriente democrática que ha entendido que el chavismo es una realidad política que no puede ser eliminada."Este sector, que ha participado en los últimos procesos electorales, está más enfocado en la defensa de los intereses nacionales y en el rechazo a la intervención extranjera", añade Carrieri. Esta facción de la oposición, según él, está consolidando una agenda que se desmarca de la violencia y el colapso económico como medios para alcanzar el poder.¿Una derrota política de la oposición extremista?Para Enrique Ochoa Antich, la noticia de que María Corina Machado habría abandonado el país refleja una profunda crisis dentro de la oposición extremista. Aunque la dirigente opositora ha negado su salida, Ochoa Antich subraya que "si bien la figura de Machado ha captado el apoyo de ciertos sectores radicales, la mayoría de la oposición venezolana, más del 80% según mis estimaciones, está interesada en un acuerdo de coexistencia con el chavismo. La idea de un gobierno de unidad que incluya al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha ganado cada vez más fuerza en los últimos años".El extremismo, tanto en la oposición como en el chavismo, ha sido un factor determinante en la polarización política de Venezuela, pero Ochoa Antich destaca que "la mayor parte de la oposición ha rechazado las sanciones impuestas por Estados Unidos y apuesta por un diálogo que permita una transición pacífica. El fracaso de las estrategias violentas y de confrontación extrema ha abierto la puerta a una nueva era de cooperación política en la que los acuerdos y los compromisos sean la clave".Uno de los principales obstáculos para esta nueva dinámica es el extremismo persistente en ciertos sectores políticos. "Los abusos de poder por parte del chavismo, así como la retórica agresiva y polarizadora, han contribuido a alimentar las posturas extremistas dentro de la oposición", afirma Ochoa Antich. Sin embargo, según él, "la oposición democrática ha comenzado a ganar terreno al presentar un discurso más conciliador y enfocado en la reconstrucción del país a través de la negociación y el consenso".Lo que puede ofrecer Caracas a los BRICSEn el escenario internacional, la cumbre de los BRICS+ es vista como una alternativa viable frente al modelo unipolar dominado por Estados Unidos y sus aliados occidentales. Carrieri subraya que "la presencia de Maduro en esta cumbre demuestra el interés de Venezuela en formar parte de este bloque contra hegemónico". Por su parte, Enrique Ochoa Antich destaca que, "aunque históricamente la oposición ha estado alineada con los intereses de Estados Unidos, la realidad es que Venezuela, al ser parte de un bloque como los BRICS+, podría redefinir su papel en la arena internacional". El futuro de la oposición y el chavismoDe cara a las mega elecciones de 2025, tanto Carrieri como Ochoa Antich coinciden en que el escenario político en Venezuela estará marcado por la reconfiguración de la oposición. Para Ochoa Antich, el chavismo sigue siendo una fuerza política dominante, pero su éxito futuro dependerá de su capacidad para abrir espacios de diálogo y cooperación con la oposición democrática. "Si el chavismo logra institucionalizar los poderes y reducir la polarización, Venezuela podría iniciar una nueva etapa de desarrollo político en la que tanto el gobierno como la oposición trabajen juntos por el bienestar del país", concluye.

