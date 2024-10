https://noticiaslatam.lat/20241022/el-fin-de-la-hegemonia-de-eeuu-abre-la-puerta-a-un-orden-mundial-mas-justo-y-realista-1158410000.html

El fin de la hegemonía de EEUU "abre la puerta a un orden mundial más justo y realista"

internacional

eeuu

brics

hegemonía

política

desdolarización

De acuerdo con el medio estadounidense, durante muchos años, el país norteamericano ha fungido como vigilante global a partir de la noción de mantener un "orden internacional basado en reglas". No obstante, explica el texto, dicho modelo de las relaciones entre los países es "cada vez más irrelevante", lo que abre la puerta a un orden mundial más justo, próspero y realista", basado en "equilibrar las potencias globales en lugar de dominarlas". Lo anterior porque, según el texto, el ascenso de otras potencias globales ha desafiado la capacidad de Washington para "controlar" los asuntos mundiales, desmontando el mito posterior a la Guerra Fría de que el país norteamericano podía dictar la gobernanza global indefinidamente. "La extralimitación en las intervenciones militares, sumada a los desafíos nacionales e internacionales, ha debilitado la primacía estadounidense", asevera el análisis. Y continúa: "El sistema internacional que Estados Unidos ayudó a construir después de la Seguda Guerra Mundial (un sistema de instituciones multilaterales y normas liberales) ha mostrado grietas durante años. Este no era un marco neutral o benevólo; era una estructura que servía a los intereses estadounidenses, a menudo a expensas de otras naciones". En el contexto actual, sin embargo, con el ascenso de potencias y alianzas como los BRICS, basadas en la cooperación y el multilateralismo, la creencia de que Washington puede seguir actuando como ejecutor global no sólo es poco realista, sino contraproducente, dice el artículo. Esto debido a que aferrarse a la hegemonía conduce a ese país a intervenciones cada vez más costosas y, de igual manera, fracasos estratégicos, tal como demuestran las últimas décadas de política exterior estadounidense. Con todo, el artículo reconoce que el fin de la hegemonía estadounidense no representa una catástrofe, sino una oportunidad para que el país norteamericano adopte un enfoque más comedido y realista, reconociendo las limitaciones de su papel en el mundo, así como los peligros de una extensión excesiva.

eeuu, brics, hegemonía, política, desdolarización