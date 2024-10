https://noticiaslatam.lat/20241021/no-es-un-conflicto-local-rusia-indica-que-la-crisis-ucraniana-tiene-dimension-geopolitica-1158402314.html

"No es un conflicto local": Rusia indica que la crisis ucraniana tiene dimensión geopolítica

"No es un conflicto local": Rusia indica que la crisis ucraniana tiene dimensión geopolítica

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — La crisis ucraniana difiere de conflictos locales por su dimensión geopolítica, remarcó a Sputnik un alto cargo del Ministerio de Exteriores... 21.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-21T12:01+0000

2024-10-21T12:01+0000

2024-10-21T12:01+0000

internacional

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/19/1144083681_0:22:3563:2026_1920x0_80_0_0_2e4d38a9109fcd347c33ac2fbf948c0c.jpg

"No hay que tener dos dedos de frente para ver que la crisis ucraniana no es un conflicto local. Tiene una dimensión geopolítica y difiere radicalmente de los casos de Alemania, Corea, Chipre y otros", destacó Polischuk, quien encabeza en la Cancillería rusa el Segundo Departamento para la Comunidad de Estados Independientes. El diplomático ruso descartó, por lo tanto, la posibilidad de resolver el conflicto en Ucrania siguiendo el modelo alemán. El alto cargo de Exteriores sugirió "que la seguridad de Ucrania no se confunda con la prosperidad del régimen de Kiev, puesto que él mismo representa una amenaza para la seguridad de la nación y de sus ciudadanos". Para Polischuk, "la mejor garantía de la seguridad de Ucrania es volver a los orígenes de su Estado; a su condición de país neutral, no alineado y sin armas nucleares; a la observancia de los derechos de los rusos étnicos y otros ciudadanos rusohablantes; a la protección del idioma ruso y de los derechos educativos y lingüísticos de las minorías étnicas". Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia continúa una operación militar especial en Ucrania. Hasta la fecha, Kiev ha condicionado el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea, que se reunificó a Rusia en marzo de 2014. La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades, tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas. A mediados de junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Volodímir Zelenski rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.

https://noticiaslatam.lat/20241018/la-ayuda-de-eeuu-a-ucrania-solo-prolongara-el-conflicto-1158315465.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, rusia