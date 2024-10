https://noticiaslatam.lat/20241016/conflicto-que-modela-el-orden-mundial-por-que-esta-amenazado-el-liderazgo-de-eeuu-1158274435.html

"Conflicto que modela el orden mundial": ¿por qué está amenazado el liderazgo de EEUU?

"Conflicto que modela el orden mundial": ¿por qué está amenazado el liderazgo de EEUU?

Varios funcionarios de EEUU presionan a Ucrania para que empiece a movilizar a los hombres de entre 18 y 25 años para participar en los combates.

"El simple hecho es que los hombres no pueden protestar en Ucrania porque si [alguien] sale a protestar, será capturado y terminará en una trinchera en algún lugar al norte de Ugledar, o en [la región rusa de] Kursk, o Toretsk, o algún otro lugar igualmente peligroso donde su esperanza de vida puede medirse en días una vez que esté allí", aclara el experto.En sus palabras, los servicios de inteligencia, de seguridad y de reclutamiento de Ucrania "han sido infiltrados a fondo por la extrema derecha y los fascistas-seguidores del colaborador nazi Stepán Bandera que fueron la vanguardia del Gobierno [ucraniano] desde los acontecimientos del Euromaidán en 2014".El investigador no cree que Ucrania se encuentre en una situación en la que la gente sea capaz de decir "basta". De hecho, los jóvenes ucranianos, desesperados por evitar ser reclutados, ya no pueden desplazarse libremente, como demuestran los videos virales en los que los agentes de los servicios de reclutamiento los sacan violentamente de las calles.Mientras tanto, los políticos estadounidenses están presionando al Gobierno ucraniano para que rebaje la edad de reclutamiento a 18 años, indicó Sleboda. De acuerdo con sus palabras, esto sería muy peligroso para el futuro de Ucrania debido a la extrema crisis demográfica.Por eso, agrega el investigador, el liderazgo mundial de EEUU "está amenazado".El experto también rechaza que el presidente saliente de EEUU, Joe Biden, o la vicepresidenta y candidata demócrata para las elecciones presidenciales estadounidenses, Kamala Harris, sean capaces de ofrecer una salida a la situación actual."Creen en una teoría postmoderna del dominó que si se les ve perdiendo en Ucrania contra Rusia, esto sería una especie de teoría moderna del dominó. Así que simplemente no hay salida. Ni siquiera creo que exista la posibilidad de ver una vía de salida, desde luego no de Biden-Harris", concluyó.

