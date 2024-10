https://noticiaslatam.lat/20241018/la-ayuda-de-eeuu-a-ucrania-solo-prolongara-el-conflicto-1158315465.html

La ayuda de EEUU a Ucrania "sólo prolongará el conflicto"

La ayuda de EEUU a Ucrania "sólo prolongará el conflicto"

18.10.2024

El presidente estadounidense Joe Biden anunció el 16 de octubre un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por valor de 425 millones de dólares, al tiempo que se prepara para viajar a Alemania para fortalecer la confianza de los aliados de Washington en Europa.De acuerdo con el profesor de la Universidad de Asuntos Exteriores de China, Li Haidong, el presidente Biden ve la ayuda a Ucrania como un "legado" clave de su administración, por lo que tiene la firme intención de salvaguardar y reforzar esta política. Al respecto, el investigador de estudios estadounidenses en la Academia China de Ciencias Sociales, Lü Xiang, el presidente Biden "está haciendo todo lo posible para sumar apoyo a Ucrania y enfatizar la importancia de la victoria en el último momento de su mandato". No obstante, a decir de los expertos, la razón por la que Biden está agregando más ayuda al país eslavo, a pocos días de terminar su mandato, es consolar a los aliados respecto a la idea de que la política estadounidense hacia Ucrania será sostenible, sin importar quien ocupe la Casa Blanca. Los analistas señalaron que EEUU no quiere que el conflicto termine pronto ya que gran parte de la ayuda estadounidense a Ucrania es un negocio que transformó el dinero de los contribuyentes en la billetera del complejo industrial militar en nombre del apoyo a Ucrania, "por lo que nadie debería esperar que unos cuantos millones más puedan traer un gran cambio a la situación del combate". Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 con una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.Ucrania es apoyada militarmente por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el bloque bélico que integran 32 países, de los cuales tres de ellos —Estados Unidos, el Reino Unido y Francia— poseen armas nucleares.A mediados de junio pasado, el presidente ruso Vladímir Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.

