El Ejército israelí dice que sus fuerzas están operando en el sur del Líbano

TEL AVIV (Sputnik) — La división 98 del Ejército israelí, que incluye a paracaidistas y brigadas de comandos, se ha estado preparando durante las últimas... 01.10.2024, Sputnik Mundo

El comandante de la unidad de élite Egoz dijo a los soldados: "Tenemos el gran privilegio de escribir la historia, como lo hicimos en Gaza (...) de hacerlo aquí en el Líbano también (...) Comenzamos con operaciones de bajo perfil, y hoy [1 de octubre] vamos a comenzar una maniobra más significativa".Según él, la incursión terrestre es "trascendental", ya que Israel "no ha operado en el Líbano desde 2006".Las incursiones terrestres en El Líbano comenzaron a sentirse la noche del 30 de septiembre por informes tanto libaneses como de civiles israelíes, mientras las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) urgían al público a no difundir rumores ni informaciones que pudieran "perjudicar a las tropas y ayudar al enemigo".Israel y el Hizbulá del Líbano se encontraban en una guerra no declarada desde el pasado 8 de octubre, cuando la milicia chií comenzó a lanzar misiles y drones suicidas hacia las comunidades del norte de Israel como gesto de solidaridad con el movimiento palestino Hamás, tras su incursión armada en Israel, que a su vez respondió a cada ataque.Las acciones, tanto de Israel como de Hizbulá, se han ido incrementando y el Ejército israelí confirmó la entrada terrestre en el país vecino que se venía sospechando que podría suceder. Esto no disipa los temores a un conflicto regional mayor en el que podría intervenir Irán. Estados Unidos e Israel planifican acciones conjuntas militares en la zona, según informan medios estadounidenses.

