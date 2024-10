https://noticiaslatam.lat/20241016/la-censura-seguiria-siendo-el-legado-de-la-fallida-presidencia-de-biden-1158271526.html

La censura seguiría siendo el legado de la fallida presidencia de Biden

La censura seguiría siendo el legado de la fallida presidencia de Biden

"No hay que pedir disculpas, ninguna. Es la mejor inversión de 3.000 millones de dólares que estamos haciendo. Si no fuera por Israel, Estados Unidos tendría que inventarse un Israel para proteger sus intereses en la región", continuó.Aunque el apoyo estadounidense a su aliado de Oriente Medio suele enmarcarse en la categoría de antirracismo liberal, la sincera declaración de Biden puso de manifiesto la realpolitik geopolítica en la que se basó la alianza de Estados Unidos con Camboya de Pol Pot y Sudáfrica del apartheid, entre otros regímenes.El apoyo de Washington a Tel Aviv constituye una parte esencial de su política exterior moderna, que refuerza el imperialismo occidental con la poderosa justificación de luchar contra el terrorismo justo cuando la amenaza comunista parecía haber sido derrotada. Pero el apoyo a Israel también reporta dividendos en el ámbito nacional, ya que proporciona cada vez más a Washington una nueva excusa para censurar contenidos en Internet.A su vez, el analista Steve Poikonen señaló a Sputnik que la creciente conciencia de la grave situación humanitaria en Gaza requiere nuevos esfuerzos por parte de las élites para mantener la hegemonía ideológica en la materia."A lo largo del último año de este genocidio retransmitido en directo y de la expansión del proyecto del gran Israel, la gente se ha familiarizado mucho más con lo que el sionismo como fuerza política realmente representa y lo que significa ser sionista y lo que puedes mirar y lo que puedes ignorar", indicó el comentarista."Eso va a tener algunas ramificaciones negativas para ustedes si son las personas que cometen esas atrocidades (...) Así que, ¿qué mejor manera de controlarlo que eliminar el discurso que te relaciona con esas atrocidades? Y eso es exactamente lo que han hecho Meta y Facebook*", señaló.Por su parte, la escritora Caitlin Johnstone notó los esfuerzos arbitrarios de Meta y otras plataformas por censurar el material propalestino aplicando directrices vagas y una opaca moderación de contenidos.Meta retiró el post, alegando que iba en contra de las normas de la empresa contra el "elogio" de organizaciones peligrosas, y amenazó a Johnstone con el bloqueo de su cuenta. El tono de Johnstone podría describirse más exactamente como de neutralidad, pero todo lo que no sea una condena inequívoca está aparentemente fuera de los límites, ya que la política exterior occidental se basa en gran medida en el vilipendio de la resistencia árabe y palestina."Esto es indistinto de la censura gubernamental", observó Johnstone a tiempo de señalar que la denominación de estos grupos como organizaciones "terroristas" es una clasificación establecida por los gobiernos occidentales. El derecho internacional garantiza a los palestinos y a todos los pueblos ocupados el derecho a oponerse a su opresión por todos los medios necesarios, incluida la lucha armada.La creciente implicación del Gobierno estadounidense en cuestiones de moderación de contenidos en línea continúa a buen ritmo, culminando más recientemente con el establecimiento de sanciones a los medios rusos que han eliminado los puestos de algunos empleados de Sputnik radicados en Estados Unidos.La hostilidad del presidente Biden hacia los medios alternativos indica el creciente temor de la clase dirigente occidental a sus crecientes fracasos, a las narrativas de la competencia y a su propio pueblo.Es una falta de confianza cada vez más compartida por el resto del mundo, a medida que el imperialismo estadounidense da sus últimos suspiros y nace un mundo verdaderamente democrático y multipolar.*Facebook e Instagram, pertenecientes al grupo Meta, están proscritos en Rusia por extremistas.

