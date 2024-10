https://noticiaslatam.lat/20241021/los-brics-se-ha-convertido-en-un-grupo-clave-para-romper-las-cadenas-de-la-dependencia-economica-1158372452.html

Los BRICS se ha convertido en un grupo clave para "romper las cadenas de la dependencia económica"

Los BRICS se ha convertido en un grupo clave para "romper las cadenas de la dependencia económica"

Sputnik Mundo

La XVI cumbre de los BRICS que se realizará en Rusia a partir de este 22 de octubre tendrá entre sus retos la revisión de las nuevas membresías al bloque, así... 21.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-21T07:01+0000

2024-10-21T07:01+0000

2024-10-21T07:01+0000

economía

política

eeuu

cuba

brasil

brics

g7

comercio

mundo multipolar

multipolaridad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/13/1158372894_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7afaa401bbccf6cdcdc759243d862333.jpg

El grupo BRICS, nombrado así por las iniciales de sus primeros miembros (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica), se integra por un total de 10 Estados, esto luego de la integración de Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía. Actualmente, el grupo representa más del 40% de la población mundial.La cumbre se realiza en la ciudad de Kazán con la participación confirmada de un total de 32 países. El lema de la presidencia rusa de los BRICS en 2024 es Reforzar el multilateralismo para un desarrollo y una seguridad mundial equitativa.La asociación no solo representa a casi la mitad de la población del planeta, sino que acapara más del 37% del PIB mundial.Hacia la multipolaridadWilmer Depablos, analista internacional y exdiplomático venezolano, afirmó para Sputnik que el grupo comercial ya hace frente al G7, integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido.El analista internacional argentino Sebastián Schulz dijo en diálogo con Sputnik que entre los integrantes de los BRICS hay un consenso respecto a que en la actualidad se atraviesa un "momento bisagra" a nivel mundial."No solo se agudiza la crisis de Occidente, [sino también] la crisis de hegemonía norteamericana, con cada vez menos capacidad de disciplinar al mundo emergente y de proveer lo que se llama bienes públicos globales al resto del orden internacional", expuso.Al respecto, el economista y docente venezolano, Jorge Pérez, subraya el potencial de la alianza de trascender de lo económico y permitir alianzas políticas, esto considerando los retos representados por las disparidades internas del grupo.En un sentido similar se pronunció Schulz, quien destacó que pese a las rencillas históricas existentes entre los países que integran o aspiran unirse al grupo, como es el caso de la India y Pakistán, existe la convicción de los Estados del rol a nivel mundial que está jugando la asociación.Al respecto, destaca que será necesario definir la forma en que los países solicitantes de adhesión al grupo BRICS podrán accederlo, es decir, si será de forma masiva, paulatina, o bien, si surgirá una nueva categoría no como Estado miembro, sino asociado. Por ejemplo, Cuba recientemente pidió su adhesión como "país socio".Dora Isabel González, académica de la mexicana de Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, sostuvo que el grupo se encuentra en un "proceso de maduración" en su consolidación. "Es un contrapeso, pero va a depender mucho de la jugada que hagan porque tiene también temas sensibles", opina.El peso latinoamericano en los BRICSEn América Latina, el grupo BRICS ha representado una oportunidad para los países en desarrollo en el impulso de sus economías.En la región, Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Cuba han presentado sus solicitudes para integrarse al grupo, ofreciendo la participación de sus recursos naturales como el litio y el petróleo."Para Bolivia, país que apuesta por la industrialización de sus materias primas, especialmente el litio, la pertenencia a los BRICS podría ser crucial para consolidar un modelo de desarrollo más sostenible. Sin embargo, el camino hacia esta independencia económica es titánico, debido a la dependencia tecnológica y las difíciles condiciones crediticias que el país enfrenta para reinvertir en infraestructura", destacó Moreira.Para Schulz, la integración de la región, la que considera como una de las más desiguales del mundo, es aún un reto de cara a la cumbre de los BRICS, esto debido a los procesos de injerencia por parte de EEUU mediante la promoción de golpes de Estado o "golpes blandos" y el lawfare (guerra legal), entre otros.Pasos a la desdolarizaciónOtro de los temas principales que se abordarán en la cumbre será la consolidación de mecanismos monetarios para el comercio entre los miembros con miras a la desdolarización. Si bien, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó que de momento no está en la agenda discutir el surgimiento de una moneda común, se abordarán medidas para facilitar las transacciones."[Se deben] decidir los mecanismos monetarios para realizar comercio sin depender del dólar, considerando opciones como el uso del yuan, la creación de una moneda digital respaldada en oro o una cesta de monedas, y un sistema de compensación similar al SWIFT, como el BRICS Bridge", comentó para Sputnik Emilio Hernández, analista político.A su vez, la analista mexicana Dora Isabel González, ponderó que los BRICS "se están distanciando del dólar y ya están buscando modalidades más frescas; se están saliendo, digamos, de esta frontera tan sólida" impuesta por Occidente.

https://noticiaslatam.lat/20241019/el-mundo-precisa-de-brics-porque-lo-liberaria-del-dolar-chantaje-dependencia-y-bloqueo-economico-1158366093.html

https://noticiaslatam.lat/20241019/los-brics-son-la-expresion-de-un-nuevo-orden-global-1158366736.html

https://noticiaslatam.lat/20241019/quienes-estaran-entre-los-invitados-de-alto-rango-en-la-cumbre-de-los-brics-1158341642.html

https://noticiaslatam.lat/20241018/pondremos-a-disposicion-conocimientos-y-recursos-venezuela-ratifica-su-interes-en-los-brics-1158351251.html

https://noticiaslatam.lat/20241017/la-cumbre-de-la-desdolarizacion-de-los-brics-1158319644.html

eeuu

cuba

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

política, eeuu, cuba, brasil, brics, g7, comercio, mundo multipolar, multipolaridad, desdolarización