Israel presentó a EEUU condiciones para el cese del fuego en el Líbano, según medios

Israel presentó a EEUU condiciones para el cese del fuego en el Líbano, según medios

MOSCÚ (Sputnik) — Israel presentó a Estados Unidos un documento que expone las condiciones para una solución diplomática que ponga fin a las hostilidades en el... 21.10.2024

Según estas fuentes, el ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, supuesto "confidente del primer ministro Benjamín Netanyahu", envió el documento correspondiente el 17 de octubre a Amos Hochstein, enviado presidencial de EEUU que planea visitar Beirut este 21 de octubre. En particular, Israel exige que se permita a su Ejército realizar un "control activo" para asegurar que Hizbulá no se rearme ni reconstruya la infraestructura militar en las zonas del sur del Líbano, próximas a la frontera, indicó un funcionario israelí. Otra demanda, según esta fuente, consiste en dejar a la Fuerza Aérea Israelí la libertad de acción en el espacio aéreo del Líbano. Ambas demandas, señala Axios, contradicen la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que endosa en las Fuerzas Armadas Libanesas y la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) la misión de garantizar la observancia de un alto el fuego entre Israel y Hizbulá. Por su parte, un funcionario estadounidense calificó de muy poco probable que el Líbano y la comunidad internacional acepten estas condiciones, pues socavarían radicalmente la soberanía del Líbano. La Casa Blanca y la embajada israelí en Washington se negaron a hacer comentarios. El Ejército israelí cruzó a principios de octubre la llamada Línea Azul y sostiene combates puntuales en el sur del territorio libanés con la milicia chií Hizbulá. Esta organización, junto con el movimiento Hamás en la Franja de Gaza, las fuerzas hutíes del movimiento Ansarolá en Yemen y las milicias proiraníes de Irak y Siria, forma parte del llamado 'eje de resistencia' contra el Estado hebreo en Oriente Medio y lleva un año lanzando cohetes a las zonas del norte de Israel en solidaridad con la causa palestina. La incursión terrestre sigue a dos oleadas de detonaciones de dispositivos de control remoto a lo largo del Líbano y una campaña de bombardeos aéreos para descabezar a Hizbulá, cuyo dirigente histórico, Hasán Nasralá, murió en un ataque con bombas antibúnkeres sobre un edificio residencial de Beirut. La capital libanesa no sufría bombardeos israelíes desde la guerra de 2006. Para el 17 de octubre, la escalada del conflicto entre Israel e Hizbulá había provocado al menos 2.412 muertos y más de 11.200 heridos, según el Ministerio de Salud libanés. En lo que va de este mes, la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) denunció varios ataques del Ejército israelí contra sus posiciones, con cinco cascos azules heridos hasta la fecha. Israel sostiene que Hizbula utiliza a efectivos de la Finul como escudos humanos e instó a retirar esta fuerza de paz desde el sur del Líbano.

