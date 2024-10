https://noticiaslatam.lat/20241020/al-menos-una-persona-herida-tras-ataque-contra-auto-de-candidato-presidencial-ecuatoriano-1158386663.html

Al menos una persona herida tras ataque contra auto de candidato presidencial ecuatoriano

Al menos una persona herida tras ataque contra auto de candidato presidencial ecuatoriano

Sputnik Mundo

QUITO (Sputnik) — Una persona resultó herida en la ciudad de Guayaquil, al suroeste del país, durante un ataque con armas de fuego contra el auto del candidato... 20.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-20T17:11+0000

2024-10-20T17:11+0000

2024-10-20T17:40+0000

américa latina

ecuador

elecciones

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0c/1e/1147029478_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c3437157f1d84079fd10dd4c49ae03b2.jpg

"Mi vehículo, en el que viajaban mi hijo, su novia y un grupo de amigos, manejado por el chofer que hace seguridad, llamado Cypriano Quiñones, fue baleado (...) 9 o 10 tiros, en la puerta y muy cerca de la ventana. Varios de esos tiros alcanzaron al chofer", denunció Jimmy Jairala en un video difundido en sus redes sociales esta madrugada.Según explicó, los ocupantes del vehículo regresaban de un concierto en el Centro de Convenciones de Guayaquil cuando fueron atacados. Jairala precisó que harán la denuncia formal ante la Fiscalía, mientras la Policía investiga los presuntos autores y los móviles. Además, señaló que espera que no haya quien sugiera que se trató de un autoatentado y que se respete la angustia de la familia en estos momentos.Este hecho tiene lugar en medio de una ola de inseguridad, que reporta 5.143 muertes entre el 1 de enero y el 13 de octubre pasado.Jairala fue calificado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador para participar en las elecciones presidenciales del 9 de febrero del próximo año, para el período 2025-2029, cuando también serán elegidos en las urnas los 151 integrantes de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) y los cinco representantes de Ecuador en el Parlamento Andino. Recientemente, la candidata por el movimiento Revolución Ciudadana (RC, izquierda), Luisa González, expresó a la Agencia Sputnik en México sus temores por seguridad en este contexto y recordó el crimen del candidato Fernando Villavicencio (Movimiento Construye, centro-derecha) antes de la segunda vuelta en las urnas. Jairala participó en la reunión de las fuerzas de izquierda en la búsqueda de la unidad para participar en las urnas junto a González, el movimiento plurinacional Pachakutik —que eligió a Leonidas Iza como su candidato presidencial— y el movimiento RETO (centro-derecha), que anunció una alianza con la RC.Sin embargo, aunque no alcanzaron una candidatura única entre las agrupaciones de izquierda y progresistas, acordaron la no agresión durante la campaña electoral, un eventual apoyo en segunda vuelta y un plan de gobierno para ser tomado en cuenta por el ganador. Entre los candidatos a participar en los comicios venideros también se encuentra el actual presidente, Daniel Noboa, por el movimiento político Acción Democrática Nacional (centro-derecha), quien le ganó a la candidata de la RC en la segunda vuelta durante las elecciones anticipadas de 2023.

https://noticiaslatam.lat/20241017/las-claves-detras-de-la-afirmacion-de-noboa-de-que-hay-2000-hectareas-de-hoja-de-coca-en-ecuador-1158292698.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, elecciones