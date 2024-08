https://noticiaslatam.lat/20240829/un-vuelo-irregular-reaviva-las-viejas-tensiones-entre-chile-y-argentina-en-el-estrecho-de-1157157494.html

Un vuelo irregular reaviva las viejas tensiones entre Chile y Argentina en el Estrecho de Magallanes

Un vuelo irregular reaviva las viejas tensiones entre Chile y Argentina en el Estrecho de Magallanes

Sputnik Mundo

Chile investiga el origen de un vuelo irregular que lo obligó a enviar aviones caza al Estrecho de Magallanes, al tiempo que Argentina niega estar involucrada... 29.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-29T21:41+0000

2024-08-29T21:41+0000

2024-08-29T21:41+0000

defensa

chile

argentina

🛡️ zonas de conflicto

javier milei

gabriel boric

punta arenas

f-5/5 tiger ii

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/1d/1157157281_0:86:1000:649_1920x0_80_0_0_68195d1f0198e0f8f4a794ab42fcc908.jpg

La detección de un vuelo ilegal en el extremo sur de la frontera entre Chile y Argentina volvió a levantar tensión entre ambos vecinos del Cono Sur, que ya habían tenido un entredicho meses atrás por la colocación de paneles solares cerca del Estrecho de Magallanes. Mientras Chile desplegó dos aviones caza F-5, Argentina niega estar involucrada en el incidente.El episodio fue dado a conocer a través de X por César Quezada, un vecino de la ciudad chilena de Punta Arenas aficionado a temas de Defensa y que se define como alguien "bastante informado" de la actividad militar en la zona. Su publicación rápidamente fue replicada por medios locales y, horas más tarde, confirmada por la propia ministra de Defensa chilena, Maya Fernández Allende.A través de un video, la secretaria de Estado informó del despliegue de las aeronaves y aseguró que, si bien se "perdió el rastro" del vuelo no autorizado, "se está llevando a cabo una investigación" sobre la situación.En diálogo con Sputnik, Quezada precisó que el vuelo irregular fue detectado por dos radares chilenos, uno ubicado sobre la parte chilena de la Isla de Tierra del Fuego, y otro instalado en la propia Base Aérea Chabunco de Punta Arenas. De acuerdo a esos radares, el vuelo irregular se adentró en el espacio aéreo argentino.Si bien el caso aún está bajo investigación, Chile maneja la hipótesis de que pueda haberse tratado de un avión proveniente de Argentina. Quezada indicó que una de las hipótesis que manejó en un primer momento es que se tratara de un avión militar argentino que estuviera próximo a participar del ejercicio naval conjunto Unitas 2024, que congrega en territorio chileno a buques y efectivos de 24 países de América.Sin embargo, el Gobierno argentino tiene otra versión. Fuentes del Ministerio de Defensa argentino consignadas por el diario de ese país Página 12 aseguran que "en esa franja horaria no hubo vuelos de aviones argentinos, ni de militares ni de civiles".El único vuelo registrado ese día en esa zona fue, según las fuentes, uno de la aerolínea Líneas Aéreas del Estado (LADE), una compañía estatal administrada por la Fuerza Aérea Argentina que cumplió un vuelo de ida y vuelta entre las ciudades de Río Gallegos (provincia de Santa Cruz) y Ushuaia (provincia de Tierra del Fuego, la Antártida e Islas del Atlántico Sur) entre las 12 y las 16:55 horas de esa jornada.Según Quezada, otra alternativa hubiera sido que se tratara de un avión civil realizando vuelos turísticos en la zona. Sin embargo, apuntó, el avistamiento se produjo en horas de la noche y en una jornada de fuertes vientos, lo que hace poco creíble que un piloto civil despegue sin dar aviso a las autoridades aeronáuticas argentinas y chilenas.El internauta magallánico restó trascendencia a la posibilidad de que se tratara de un vuelo ilegal vinculado al narcotráfico, ya que se trata de una actividad mucho menos común en el extremo sur sudamericano que en otras latitudes del continente.Otra alternativa es que el vuelo no identificado haya correspondido a un dron de origen británico proveniente, quizás, de las Islas Malvinas. Para Quezada, es extraño que de haber sido así no haya habido una notificación, en función de que las relaciones entre el Reino Unido y Chile "son muy buenas".Viejas tensionesLa incertidumbre solo abona una tensión fronteriza entre Chile y Argentina que encuentra su antecedente más próximo en un diferendo diplomático surgido entre ambos gobiernos en el mes de junio, cuando el Gobierno chileno detectara que unos paneles solares instalados en una base argentina sobre el Estrecho de Magallanes habían sido colocados tres metros dentro del territorio chileno.El entredicho incluyó un reclamo formal del presidente chileno, Gabriel Boric, a su par argentino, Javier Milei, cuyo Gobierno aceptó el error y envió, pocas horas después, a personal de la Armada Argentina a remover los artefactos.Si bien Argentina dio el tema por saldado rápidamente, entre los habitantes de Punta Arenas parecen persistir algunas dudas. Quezada transmitió una preocupación que se repite entre ciudadanos y analistas chilenos: que Argentina busca abonar la idea de una gestión binacional del Estrecho de Magallanes, que pertenece administrativamente solo a Chile a partir de los tratados de límites firmados entre ambos países en 1881 y el Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile de 1984.Para Quezada, aquel anuncio fue, a su vez, "la respuesta de Argentina a lo que está haciendo Chile en Puerto Williams", un poblado ubicado del sur del Canal del Beagle que según el puntarenense "está creciendo de manera importante" y en la propia Punta Arenas, impulsada como Chile como un centro logístico de varios países para sus incursiones en la Antártida.

https://noticiaslatam.lat/20240712/el-super-tucano-se-extiende-por-america-cual-es-la-clave-del-exito-del-avion-brasileno-1156081834.html

https://noticiaslatam.lat/20240625/un-dano-irreparable-para-argentina-londres-busca-legitimar-explotacion-petrolera-en-malvinas-1155685429.html

https://noticiaslatam.lat/20240808/canciller-de-venezuela-a-boric-se-le-cayo-la-mascara-al-ponerse-al-lado-de-eeuu-1156699198.html

chile

argentina

punta arenas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

chile, argentina, 🛡️ zonas de conflicto, javier milei, gabriel boric, punta arenas, f-5/5 tiger ii, 💬 opinión y análisis