¿Podrá el plan de vivienda de Sheinbaum dar solución a las necesidades de los habitantes de México?

¿Podrá el plan de vivienda de Sheinbaum dar solución a las necesidades de los habitantes de México?

18.10.2024

Recientemente el Gobierno de México anunció la implementación del Programa de Vivienda y Regularización (PVR) "con el fin de abatir el rezago habitacional en el país y con el enfoque de garantizar un derecho de la población". En él se plantea la construcción de un millón de viviendas nuevas, mejorar o ampliar más de 450 mil hogares y otorgar un millón de escrituras.Para estas acciones del Gobierno se contempla una inversión aproximada de 600.000 millones de pesos, así como la generación de 6,1 millones de empleos directos y 9,2 millones de empleos indirectos, según explicó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).Este plan también contempla que organismos como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) se encarguen de la construcción de las casas, 500.000 cada una.“Son, como anunciamos el 1 de octubre, un millón de viviendas que vamos a construir en el sexenio al menos y, además, un millón de viviendas que vamos a regularizar, ese es el objetivo”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum durante la presentación del programa el pasado 14 de octubre.Un importante déficit de viviendasDe acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI), realizada por el Inegi en 2020, en México hay un importante déficit cuantitativo de vivienda, pues del total de hogares, en 21,1% (7,6 millones) de ellos, alguno de sus integrantes necesita o está planeando rentar, comprar o construir una vivienda, por lo que en total se contabilizan 8,2 millones de viviendas requeridas.Además, el país latinoamericano también registra un importante nivel de rezago habitacional, es decir, casas que registran hacinamiento, falta de servicio sanitario o carencias en los materiales de construcción. De las más de 35 millones viviendas que hay en México, 8,9 millones presentan estas condiciones, de acuerdo con un cálculo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)."La situación actual es que definitivamente nos falta vivienda por dos razones: número uno, porque pues cada vez somos más mexicanos es decir, la población está creciendo y segundo, porque cada vez vivimos menos personas por vivienda; entonces, nada más por esas dos sencillas razones, la demanda de vivienda siempre va a ir en aumento", añade Fierro.Genera dudas en el sector viviendaAunque en general es visto como un buen esfuerzo, el programa anunciado por el nuevo Gobierno de México ha generado ciertas dudas, especialmente entre analistas y quienes se dedican al negocio de la vivienda.Entre los desarrolladores de vivienda no ha sido bien recibidos algunos detalles de la iniciativa, en especial el que establece que el total del millón de viviendas nuevas será construido por el Estado y no con la participación de los privados. "El ambiente alrededor de esta iniciativa y de este programa es muy álgido" revela Zúñiga.Otro tema que genera dudas es que se tiene el antecedente de que las viviendas construidas por el Infonavit desde la década de los años 70 y hasta 1994 —cuando por decisión del Gobierno se abandonó el papel de promotor de vivienda— son consideradas de mala calidad."Se propone que el Infonavit regrese a construir vivienda, cosa que hizo hace 50 años y que no funcionó bien, porque las construcciones no eran de buena calidad. Ese organismo construía las casas y lo hacía mal. Les daba las concesiones a algunas empresas, pero no se responsabilizaba de la calidad de la vivienda", destaca Mariel Zúñiga.Millones de casas abandonadasPese a qué México tiene un déficit de más de 8 millones de viviendas, podría resultar difícil de creer que también hay millones de casas abandonadas. Cifras reveladas el año pasado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacan que en 2010, las instituciones reconocieron que había 5 millones de viviendas deshabitadas en México y, a pesar de los intentos por transformar la política habitacional, para el año 2020 aumentó a 6 millones.Una parte importante de estas construcciones son resultado de un boom de desarrollo inmobiliario de interés social registrado durante los sexenios de los expresidentes de México Vicente Fox (200-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) en el que se construyeron muchas casas de mala calidad en zonas en alejadas de las ciudades y donde no se podía acceder a servicios básicos como agua potable, electricidad o transporte público."El problema aquí fue que construyeron sobre tierra barata, sobre el precio que ellos estaban buscando, pero ahora el reto era no solamente llevar todos los servicios de agua potable, de electricidad, de transporte, sino que también la gente que adquirió a esas viviendas prefería no ir a su casa porque les quedaba una hora, hora y media, dos horas de su lugar de trabajo, y entonces poco a poco se fueron abandonando", explicó Fierro.Para evitar que suceda lo mismo con el nuevo programa, el experto recomienda poner en el centro las necesidades de las personas que las habitarán."Al final de cuentas es lo que tenemos que tener como idea central cuando hacemos un desarrollo inmobiliario es la persona que va a vivir ahí. Debemos saber dónde trabaja, dónde quiere vivir, dónde están sus escuelas, dónde vive su familia", concluye.

